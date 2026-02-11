Барометр измеряет атмосферное давление – вес воздуха над вами. На протяжении веков метеорологи использовали этот показатель для прогнозирования погоды: повышение давления обычно означает ясную погоду, а снижение – приближение дождя, снега или шторма. Тот же принцип работает и с миниатюрным датчиком в смартфоне. Об этом пишет MUD.

Смотрите также Google анонсировала старт бета-версии Android 17 и изменила привычный график выхода операционки

Как барометр в телефоне помогает предсказать изменение погоды?

В большинстве Android-устройств за последние десять лет установлен барометр. Производители добавляют его в первую очередь для повышения точности GPS по высоте. Например, в многоэтажных зданиях телефон может определять, на каком вы этаже, поскольку давление меняется при перемещении вверх или вниз. Это также помогает экстренным службам точнее находить людей в высотках.

Цифровой барометр в смартфоне работает по тому же принципу, что и классический анероидный барометр, но использует электронный сенсор давления вместо механических элементов. Он настолько чувствителен, что фиксирует разницу между этажами здания, а значит способен отслеживать и более значительные изменения давления, связанные с погодой.

Чтобы получить доступ к показателям, нужно приложение. Можно использовать универсальные инструменты для считывания сенсоров, однако отдельные барометрические программы удобны для анализа динамики. Например, приложение Barometer+ Pressure Tracker считывает данные непосредственно с датчика телефона и работает оффлайн.

После установки пользователь видит круговую шкалу с текущим давлением. Доступны различные единицы измерения – hPa, mmHg, PSI, inHg и kPa. Для прогноза важнее тенденция, чем конкретное число. Если давление постепенно растет в течение нескольких часов, вероятна стабильная и ясная погода. Если падает – возможны осадки или шторм.

Приложение сохраняет историю изменений за период от 6 часов до 30 дней, что помогает отслеживать закономерности. Можно включить фоновый мониторинг с интервалом от 5 до 30 минут и настроить оповещение о резком падении давления. Именно быстрое снижение часто сигнализирует об ухудшении погоды в течение ближайших часов.

Нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет около 1013,25 hPa или 29,92 inHg. Обычно погодные изменения происходят в пределах примерно 980–1040 hPa. Падение на 4–6 hPa за несколько часов может означать приближение непогоды, тогда как медленное снижение в течение суток или двух указывает на постепенное изменение условий. Рост давления обычно означает улучшение погоды, хотя длительное сохранение очень высокого давления иногда способствует образованию тумана.

Как пишет How to geek, точность измерений зависит от модели телефона. Некоторые устройства имеют более чувствительные сенсоры, а приложения предлагают функцию калибровки. Если пользователь имеет смарт-часы с датчиком давления, например на Wear OS, их также можно использовать как дополнительный источник данных.

Впрочем, для долгосрочных прогнозов на несколько дней барометра недостаточно. Профессиональные погодные сервисы опираются на данные метеостанций, спутников и сложные модели анализа. Зато датчик в смартфоне особенно полезен для краткосрочных прогнозов и активного отдыха – во время походов, рыбалки или кемпинга, особенно в местах с нестабильной мобильной связью. Также барометр может примерно определять высоту над уровнем моря, поскольку давление уменьшается с увеличением высоты.