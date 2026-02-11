Барометр вимірює атмосферний тиск – вагу повітря над вами. Протягом століть метеорологи використовували цей показник для прогнозування погоди: підвищення тиску зазвичай означає ясну погоду, а зниження – наближення дощу, снігу або шторму. Той самий принцип працює і з мініатюрним датчиком у смартфоні. Про це пише MUD.

Дивіться також Google анонсувала старт бета-версії Android 17 і змінила звичний графік виходу операційки

Як барометр у телефоні допомагає передбачити зміну погоди?

У більшості Android-пристроїв за останні десять років встановлено барометр. Виробники додають його передусім для підвищення точності GPS по висоті. Наприклад, у багатоповерхових будівлях телефон може визначати, на якому ви поверсі, оскільки тиск змінюється при переміщенні вгору або вниз. Це також допомагає екстреним службам точніше знаходити людей у висотках.

Цифровий барометр у смартфоні працює за тим самим принципом, що й класичний анероїдний барометр, але використовує електронний сенсор тиску замість механічних елементів. Він настільки чутливий, що фіксує різницю між поверхами будівлі, а отже здатен відстежувати й більш значні зміни тиску, пов'язані з погодою.

Щоб отримати доступ до показників, потрібен застосунок. Можна використовувати універсальні інструменти для зчитування сенсорів, однак окремі барометричні програми зручніші для аналізу динаміки. Наприклад, застосунок Barometer+ Pressure Tracker зчитує дані безпосередньо з датчика телефону та працює офлайн.

Після встановлення користувач бачить кругову шкалу з поточним тиском. Доступні різні одиниці вимірювання – hPa, mmHg, PSI, inHg та kPa. Для прогнозу важливіша тенденція, ніж конкретне число. Якщо тиск поступово зростає протягом кількох годин, імовірна стабільна та ясна погода. Якщо падає – можливі опади або шторм.

Застосунок зберігає історію змін за період від 6 годин до 30 днів, що допомагає відстежувати закономірності. Можна увімкнути фоновий моніторинг з інтервалом від 5 до 30 хвилин і налаштувати сповіщення про різке падіння тиску. Саме швидке зниження часто сигналізує про погіршення погоди протягом найближчих годин.

Нормальний атмосферний тиск на рівні моря становить близько 1013,25 hPa або 29,92 inHg. Зазвичай погодні зміни відбуваються в межах приблизно 980–1040 hPa. Падіння на 4–6 hPa за кілька годин може означати наближення негоди, тоді як повільне зниження протягом доби чи двох вказує на поступову зміну умов. Зростання тиску зазвичай означає покращення погоди, хоча тривале збереження дуже високого тиску іноді сприяє утворенню туману.

Як пише How to geek, точність вимірювань залежить від моделі телефону. Деякі пристрої мають більш чутливі сенсори, а застосунки пропонують функцію калібрування. Якщо користувач має смартгодинник із датчиком тиску, наприклад на Wear OS, його також можна використовувати як додаткове джерело даних.

Втім, для довгострокових прогнозів на кілька днів барометра недостатньо. Професійні погодні сервіси спираються на дані метеостанцій, супутників і складні моделі аналізу. Натомість датчик у смартфоні особливо корисний для короткострокових прогнозів і активного відпочинку – під час походів, риболовлі чи кемпінгу, особливо в місцях із нестабільним мобільним зв'язком. Також барометр може приблизно визначати висоту над рівнем моря, оскільки тиск зменшується зі збільшенням висоти.