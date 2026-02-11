Коли стартує бета Android 17 і що зміниться?

Компанія Google випустила фінальний патч Android 16 QPR3 Beta 2.1 для смартфонів Google Pixel, фактично завершивши цикл поточної гілки системи. Одразу після цього стало відомо про підготовку Android 17. Перша публічна бета-версія з’явиться вже найближчим часом, заявила команда розробників Android Beta Team на Reddit, де вони створили для цього окрему сторінку.

Цьогоріч Google змінює підхід до запуску нової версії ОС. Якщо раніше цикл розпочинався з Developer Preview, а вже потім переходив до публічних бета-збірок, то тепер Android 17 стартує одразу з Beta 1. Для порівняння, Android 16 мав дві Developer Preview-версії перед відкритим тестуванням.

За словами компанії, Android 17 Beta 1 базується на платформному релізі Android 16 QPR і містить найсвіжіші виправлення помилок, а також покращення стабільності й продуктивності. Тобто перша бета буде не "сирим" експериментальним білдом, а більш стабільною основою для подальшого розвитку системи.

Що нового?

Попередні витоки були дуже нечисленними й вказують на появу нових функцій і розширених можливостей для мобільного геймінгу, пише Gizmochina. Очікується оптимізація роботи з графікою та покращення продуктивності в іграх, хоча повний список змін стане відомим лише після офіційного запуску Beta 1.

Хто отримає оновлення першим?

Традиційно першими нову бета-версію отримають власники смартфонів Google Pixel. Користувачі, які вже встановили Android 16 QPR3 Beta 2.1 і залишаться в програмі Android Beta Program, автоматично отримають Android 17 Beta 1 через OTA-оновлення.

Ті, хто хоче перейти на фінальну стабільну версію Android 16 QPR3 без участі в новому тестуванні, повинні вийти з бета-програми. Важливо не встановлювати downgrade-оновлення, якщо мета – уникнути повного скидання даних. Негайне повернення до стабільної версії через спеціальне OTA-оновлення передбачає очищення пристрою згідно з правилами програми.

Якщо користувач залишиться в бета-програмі, пристрій автоматично продовжить отримувати тестові збірки Android 17. Наступна можливість безболісно вийти з бета-циклу без втрати даних з’явиться ближче до завершення програми – орієнтовно у червні 2026 року.

Коли чекати стабільний реліз?

За попередньою інформацією, стабільна версія Android 17 може вийти приблизно в червні 2026 року. Інші виробники смартфонів зазвичай отримують доступ до бета-збірок через кілька тижнів після старту тестування на Pixel-пристроях.

Таким чином, Google фактично відкриває новий етап розвитку Android раніше, ніж очікувалося, і робить акцент на стабільності вже з першої бета-версії. Це може свідчити про більш зрілий цикл розробки та поступове скорочення дистанції між тестовими та фінальними релізами.