Когда стартует бета Android 17 и что изменится?

Компания Google выпустила финальный патч Android 16 QPR3 Beta 2.1 для смартфонов Google Pixel, фактически завершив цикл текущей ветки системы. Сразу после этого стало известно о подготовке Android 17. Первая публичная бета-версия появится уже в ближайшее время, заявила команда разработчиков Android Beta Team на Reddit, где они создали для этого отдельную страницу.

В этом году Google меняет подход к запуску новой версии ОС. Если раньше цикл начинался с Developer Preview, а уже потом переходил к публичным бета-сборкам, то теперь Android 17 стартует сразу с Beta 1. Для сравнения, Android 16 имел две Developer Preview-версии перед открытым тестированием.

По словам компании, Android 17 Beta 1 базируется на платформенном релизе Android 16 QPR и содержит свежие исправления ошибок, а также улучшение стабильности и производительности. То есть первая бета будет не "сырым" экспериментальным билдом, а более стабильной основой для дальнейшего развития системы.

Что нового?

Предыдущие утечки были очень немногочисленными и указывают на появление новых функций и расширенных возможностей для мобильного гейминга, пишет Gizmochina. Ожидается оптимизация работы с графикой и улучшение производительности в играх, хотя полный список изменений станет известен только после официального запуска Beta 1.

Кто получит обновление первым?

Традиционно первыми новую бета-версию получат владельцы смартфонов Google Pixel. Пользователи, которые уже установили Android 16 QPR3 Beta 2.1 и останутся в программе Android Beta Program, автоматически получат Android 17 Beta 1 через OTA-обновление.

Те, кто хочет перейти на финальную стабильную версию Android 16 QPR3 без участия в новом тестировании, должны выйти из бета-программы. Важно не устанавливать downgrade-обновления, если цель – избежать полного сброса данных. Немедленный возврат к стабильной версии через специальное OTA-обновление предполагает очистку устройства согласно правилам программы.

Если пользователь останется в бета-программе, устройство автоматически продолжит получать тестовые сборки Android 17. Следующая возможность безболезненно выйти из бета-цикла без потери данных появится ближе к завершению программы – ориентировочно в июне 2026 года.

Когда ждать стабильный релиз?

По предварительной информации, стабильная версия Android 17 может выйти примерно в июне 2026 года. Другие производители смартфонов обычно получают доступ к бета-сборкам через несколько недель после старта тестирования на Pixel-устройствах.

Таким образом, Google фактически открывает новый этап развития Android раньше, чем ожидалось, и делает акцент на стабильности уже с первой бета-версии. Это может свидетельствовать о более зрелом цикле разработки и постепенном сокращении дистанции между тестовыми и финальными релизами.