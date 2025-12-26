Долгое время Moema claudiae, небольшой вид рыбы, обитающий в сезонных водоемах Боливии, считалась возможно вымершей. Более двадцати лет ни один из многочисленных поисков не давал результатов, а ее предыдущие места обитания были уничтожены под распаханные земли и фермерские поля. Поэтому вид был официально классифицирован как критически исчезающий по критериям Международного союза охраны природы. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Daily.

Где нашли "пропавшую" рыбу и почему это важно?

Во время последней полевой экспедиции исследователи нашли живую популяцию Moema claudiae в небольшом сезонном пруду, который образуется во время дождей во фрагменте леса среди сельскохозяйственных угодий. Это первое подтверждение существования вида за более чем две декады. Ученые впервые смогли сфотографировать рыбу в естественной среде и изучить ее поведение и некоторые аспекты экологии.

Это открытие стало значительным как для науки, так и для охраны природы. Moema claudiae является частью уникального биогеографического переходного пояса между лесами Амазонии и саваннами Льянос де Мохос, где обнаружили шесть других видов сезонных рыб, что вместе образуют самый богатый генетически комплекс подобных видов в мире.

Однако эти важные среды обитания подвергаются сильному давлению из-за расширения сельскохозяйственных территорий и вырубки лесов. За последние 25 лет Боливия потеряла около 10 миллионов гектаров лесов, включая критически важные водно-болотные угодья.

Ученые, которые совершили открытие, отметили в издании Nature Conservation на насущной необходимости в мероприятиях по охране территории, где была найдена Moema claudiae. Это единственное известное место, где сейчас существует популяция этого вида, а также важный центр биоразнообразия для нескольких видов сезонных рыб.