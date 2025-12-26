Довгий час Moema claudiae, невелика видова риба сезонних водойм Болівії, вважалась можливо вимерлою. Більше двадцяти років жоден з численних пошуків не давав результатів, а її попередні місця існування були знищені під розорювані землі та фермерські поля. Через це вид був офіційно класифікований як критично зникаючий за критеріями Міжнародного союзу охорони природи. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Science Daily.

Дивіться також Виявилося, що Земля мільярди років ділиться своєю атмосферою з іншим космічним тілом

Де знайшли "зниклу" рибу і чому це важливо?

Під час останньої польової експедиції дослідники знайшли живу популяцію Moema claudiae у невеликому сезонному ставку, який утворюється під час дощів у фрагменті лісу серед сільськогосподарських угідь. Це перше підтвердження існування виду за понад дві декади. Вчені вперше змогли сфотографувати рибу в природному середовищі та вивчити її поведінку і деякі аспекти екології.

Це відкриття стало значним як для науки, так і для охорони природи. Moema claudiae є частиною унікального біогеографічного перехідного поясу між лісами Амазонії та саванами Льянос де Мохос, де виявили шість інших видів сезонних риб, що разом утворюють найбагатший генетично комплекс подібних видів у світі.

Однак ці важливі середовища існування піддаються сильному тиску через розширення сільськогосподарських територій і вирубку лісів. За останні 25 років Болівія втратила близько 10 мільйонів гектарів лісів, включно з критично важливими водно-болотними угіддями.

Учені, які здійснили відкриття, наголосили у виданні Nature Conservation на нагальній потребі в заходах з охорони території, де була знайдена Moema claudiae. Це єдине відоме місце, де наразі існує популяція цього виду, а також важливий центр біорізноманіття для кількох видів сезонних риб.