Официальные продажи серии iPhone 17 стартуют в Украине уже 26 сентября, поэтому у вас осталось мало времени, чтобы сделать выбор. 24 Канал поможет с этим – в этом материале мы сравним два флагмана и постараемся ответить на вопрос стоит ли обновляться.
Смотрите также От 50 тысяч и выше: какая цена iPhone 17 в Украине, когда можно купить и какая модель самая популярная
Важные отличия между iPhone 17 Pro Max и 16 Pro Max
|iPhone 17 Pro Max
|iPhone 16 Pro Max
|Немного тяжелее - 233 г
|Легче - 227 г
|Немного выше, шире, толще и тяжелее толще и тяжелее
|Немного компактнее
|Двухцветная алюминиевая рама
|Одноцветная титановая рама
|Ceramic Shield 2 спереди, Ceramic Shield сзади
|Ceramic Shield спереди и сзади
|Цвета: серебряный, космический оранжевый, глубокий синий глубокий синий
|Цвета: черный титан, белый титан, натуральный титан, пустынный титан пустынный титан
|6,9" OLED с 1-120 Гц ProMotion
|Такой же экран
|Пиковая яркость 3000 нит
|Пиковая яркость 2000 нит
|Антибликовые свойства
|Без антибликовых свойств
|Чипсет Apple A19 Pro, 3 нм
|Apple A18 Pro, 3 нм
|Охлаждение паровой камерой
|Без охлаждения паровой камерой
|12 ГБ оперативной памяти 12 ГБ оперативной памяти
|8 ГБ оперативной памяти
|Вариант памяти 2 ТБ
|Максимум 1 ТБ
|Основная камера 48 МП F1.8
|Та же основная камера
|Ультраширокоугольная камера 48 МП F2.2
|Та же ультраширокоугольная камера
|48 МП 4X телеобъектив с большим сенсором 12 МП
|5X телеобъектив с меньшим сенсором
|18 МП камера FaceTime Center Stage с квадратным сенсором 18 МП камера FaceTime Center Stage
|Стандартная 12 МП камера FaceTime
|Больший аккумулятор 5088 мАч
|Меньший аккумулятор 4685 мАч
|До 39 часов воспроизведения видео
|До 33 часов воспроизведения видео
|Проводная зарядка 40 Вт: 50% за 20 минут
|Проводная зарядка 27 Вт: 50% за 35 минут
Дизайн и материалы
Самым заметным изменением в iPhone 17 Pro Max стал отказ от титана в пользу алюминиевой рамы. По словам Apple, это решение позволило улучшить рассеивание тепла, чему также способствует новая испарительная камера для охлаждения.
Новинка стала немного тяжелее предшественника – 233 грамма против 227 граммов, а ее габариты немного увеличились: толщина составляет 8,75 мм против 8,25 мм у 16 Pro Max.
iPhone 17 Pro Max получил немало дизайнерских изменений и новый корпус / Фото Apple
Внешний вид также обновился благодаря увеличенному островку камер на задней панели, что напоминает дизайн смартфонов Google Pixel.
Новинка доступна в трех цветах: серебристом, космическом оранжевом и глубоком синем, что контрастирует со сдержанными оттенками прошлогодней модели. Кнопки Action Button и Camera Control остались на своих местах.
Дисплей
Диагональ экрана осталась неизменной – 6,9 дюйма с технологией ProMotion, поддерживающей частоту обновления от 1 до 120 Гц. Главным улучшением стала пиковая яркость, которая выросла с 2000 до 3000 нит, что значительно улучшает видимость изображения на солнце.
Кроме того, дисплей iPhone 17 Pro Max получил семь слоев антибликового покрытия, которое эффективно борется с засветками, хотя и не настолько мощно, как у конкурентов. Минимальная яркость в 1 нит, как и в предыдущей модели, сохранилась.
Производительность и программное обеспечение
iPhone 17 Pro Max работает на базе нового чипа Apple A19 Pro, созданного по 3-нм техпроцессу третьего поколения. Это обеспечивает прирост производительности до 20% в одноядерных и до 30% в многоядерных тестах по сравнению с A18 Pro в iPhone 16 Pro Max.
Оперативная память: Объем ОЗУ вырос с 8 ГБ до 12 ГБ. Это улучшает многозадачность, позволяя держать больше приложений в фоновом режиме без перезагрузки, а также готовит смартфон к будущему запуску функций Apple Intelligence.
Накопитель: Появилась новая конфигурация с объемом памяти 2 ТБ.
Охлаждение: Встроенная пассивная испарительная камера эффективно отводит тепло во время интенсивных задач, например, в играх.
Программное обеспечение: Оба смартфона работают на iOS 26. Новая ОС предлагает обновленный дизайн "Liquid Glass", функцию фильтрации звонков Call Screening, перевод разговоров в реальном времени Live Translate и упрощенный интерфейс камеры.
Камеры
Система камер получила значительные обновления, хотя основной и сверхширокоугольный модули на 48 Мп остались без аппаратных изменений.
Телеобъектив: Это главное улучшение. Разрешение выросло с 12 Мп до 48 Мп, а сам сенсор стал на 56% больше. Оптический зум теперь 4-кратный вместо 5-кратного, что является более практичным для портретной съемки.
Камеры получили важные обновления / Фото Apple
Фронтальная камера: Обновлена до 18 Мп (против 12 Мп) и оснащена квадратным сенсором. Эта инновация позволяет делать горизонтальные селфи, держа телефон вертикально.
Видео: Новая модель поддерживает запись видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду. Также появилась функция Dual Capture, что позволяет одновременно записывать видео с основной и фронтальной камер.
Аккумулятор и зарядка
iPhone 17 Pro Max оснащен самым большим аккумулятором в истории iPhone – 5088 мА-ч, тогда как у предшественника было 4685 мА-ч. Несмотря на это, первые тесты показывают, что время автономной работы новой модели несколько уступает iPhone 16 Pro Max, что может быть связано с оптимизацией ПО.
Наиболее весомым улучшением является скорость зарядки. Новинка поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт, что позволяет зарядить батарею до 50% за 20 минут (против 35 минут у 16 Pro Max с его 27 Вт). Скорость беспроводной зарядки MagSafe осталась неизменной – 25 Вт.
Так стоит ли менять iPhone 16 Pro Max на 17 Pro Max?
iPhone 17 Pro Max является весомым обновлением, особенно в части камеры, скорости зарядки и производительности. Яркий экран, увеличенный объем оперативной памяти и эффективное охлаждение делают его привлекательным выбором для геймеров и требовательных пользователей.
Однако для владельцев iPhone 16 Pro Max эти изменения вряд ли станут причиной для срочного обновления. Потребности для обновления, как таковой, нет. В обычном пользовательском сценарии вы вряд ли почувствуете разницу.
Если же вы выбираете между этими двумя моделями сегодня – новый iPhone 17 Pro Max является очевидно лучшим выбором, однако iPhone 17 Pro Max неплохо сбросил в цене, поэтому это может быть ключевым аргументом в пользу прошлогоднего флагмана.