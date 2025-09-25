Официальные продажи серии iPhone 17 стартуют в Украине уже 26 сентября, поэтому у вас осталось мало времени, чтобы сделать выбор. 24 Канал поможет с этим – в этом материале мы сравним два флагмана и постараемся ответить на вопрос стоит ли обновляться.

Важные отличия между iPhone 17 Pro Max и 16 Pro Max

iPhone 17 Pro Max iPhone 16 Pro Max Немного тяжелее - 233 г Легче - 227 г Немного выше, шире, толще и тяжелее толще и тяжелее Немного компактнее Двухцветная алюминиевая рама Одноцветная титановая рама Ceramic Shield 2 спереди, Ceramic Shield сзади Ceramic Shield спереди и сзади Цвета: серебряный, космический оранжевый, глубокий синий глубокий синий Цвета: черный титан, белый титан, натуральный титан, пустынный титан пустынный титан 6,9" OLED с 1-120 Гц ProMotion Такой же экран Пиковая яркость 3000 нит Пиковая яркость 2000 нит Антибликовые свойства Без антибликовых свойств Чипсет Apple A19 Pro, 3 нм Apple A18 Pro, 3 нм

Охлаждение паровой камерой Без охлаждения паровой камерой 12 ГБ оперативной памяти 12 ГБ оперативной памяти 8 ГБ оперативной памяти Вариант памяти 2 ТБ Максимум 1 ТБ Основная камера 48 МП F1.8 Та же основная камера Ультраширокоугольная камера 48 МП F2.2 Та же ультраширокоугольная камера 48 МП 4X телеобъектив с большим сенсором 12 МП 5X телеобъектив с меньшим сенсором 18 МП камера FaceTime Center Stage с квадратным сенсором 18 МП камера FaceTime Center Stage Стандартная 12 МП камера FaceTime Больший аккумулятор 5088 мАч Меньший аккумулятор 4685 мАч До 39 часов воспроизведения видео До 33 часов воспроизведения видео Проводная зарядка 40 Вт: 50% за 20 минут Проводная зарядка 27 Вт: 50% за 35 минут

Дизайн и материалы

Самым заметным изменением в iPhone 17 Pro Max стал отказ от титана в пользу алюминиевой рамы. По словам Apple, это решение позволило улучшить рассеивание тепла, чему также способствует новая испарительная камера для охлаждения.

Новинка стала немного тяжелее предшественника – 233 грамма против 227 граммов, а ее габариты немного увеличились: толщина составляет 8,75 мм против 8,25 мм у 16 Pro Max.



iPhone 17 Pro Max получил немало дизайнерских изменений и новый корпус / Фото Apple

Внешний вид также обновился благодаря увеличенному островку камер на задней панели, что напоминает дизайн смартфонов Google Pixel.

Новинка доступна в трех цветах: серебристом, космическом оранжевом и глубоком синем, что контрастирует со сдержанными оттенками прошлогодней модели. Кнопки Action Button и Camera Control остались на своих местах.

Дисплей

Диагональ экрана осталась неизменной – 6,9 дюйма с технологией ProMotion, поддерживающей частоту обновления от 1 до 120 Гц. Главным улучшением стала пиковая яркость, которая выросла с 2000 до 3000 нит, что значительно улучшает видимость изображения на солнце.

Кроме того, дисплей iPhone 17 Pro Max получил семь слоев антибликового покрытия, которое эффективно борется с засветками, хотя и не настолько мощно, как у конкурентов. Минимальная яркость в 1 нит, как и в предыдущей модели, сохранилась.

Производительность и программное обеспечение

iPhone 17 Pro Max работает на базе нового чипа Apple A19 Pro, созданного по 3-нм техпроцессу третьего поколения. Это обеспечивает прирост производительности до 20% в одноядерных и до 30% в многоядерных тестах по сравнению с A18 Pro в iPhone 16 Pro Max.

Оперативная память: Объем ОЗУ вырос с 8 ГБ до 12 ГБ. Это улучшает многозадачность, позволяя держать больше приложений в фоновом режиме без перезагрузки, а также готовит смартфон к будущему запуску функций Apple Intelligence.

Накопитель: Появилась новая конфигурация с объемом памяти 2 ТБ.

Охлаждение: Встроенная пассивная испарительная камера эффективно отводит тепло во время интенсивных задач, например, в играх.

Программное обеспечение: Оба смартфона работают на iOS 26. Новая ОС предлагает обновленный дизайн "Liquid Glass", функцию фильтрации звонков Call Screening, перевод разговоров в реальном времени Live Translate и упрощенный интерфейс камеры.

Камеры

Система камер получила значительные обновления, хотя основной и сверхширокоугольный модули на 48 Мп остались без аппаратных изменений.

Телеобъектив: Это главное улучшение. Разрешение выросло с 12 Мп до 48 Мп, а сам сенсор стал на 56% больше. Оптический зум теперь 4-кратный вместо 5-кратного, что является более практичным для портретной съемки.



Камеры получили важные обновления / Фото Apple

Фронтальная камера: Обновлена до 18 Мп (против 12 Мп) и оснащена квадратным сенсором. Эта инновация позволяет делать горизонтальные селфи, держа телефон вертикально.

Видео: Новая модель поддерживает запись видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду. Также появилась функция Dual Capture, что позволяет одновременно записывать видео с основной и фронтальной камер.

Аккумулятор и зарядка

iPhone 17 Pro Max оснащен самым большим аккумулятором в истории iPhone – 5088 мА-ч, тогда как у предшественника было 4685 мА-ч. Несмотря на это, первые тесты показывают, что время автономной работы новой модели несколько уступает iPhone 16 Pro Max, что может быть связано с оптимизацией ПО.

Наиболее весомым улучшением является скорость зарядки. Новинка поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт, что позволяет зарядить батарею до 50% за 20 минут (против 35 минут у 16 Pro Max с его 27 Вт). Скорость беспроводной зарядки MagSafe осталась неизменной – 25 Вт.

Так стоит ли менять iPhone 16 Pro Max на 17 Pro Max?

iPhone 17 Pro Max является весомым обновлением, особенно в части камеры, скорости зарядки и производительности. Яркий экран, увеличенный объем оперативной памяти и эффективное охлаждение делают его привлекательным выбором для геймеров и требовательных пользователей.

Однако для владельцев iPhone 16 Pro Max эти изменения вряд ли станут причиной для срочного обновления. Потребности для обновления, как таковой, нет. В обычном пользовательском сценарии вы вряд ли почувствуете разницу.

Если же вы выбираете между этими двумя моделями сегодня – новый iPhone 17 Pro Max является очевидно лучшим выбором, однако iPhone 17 Pro Max неплохо сбросил в цене, поэтому это может быть ключевым аргументом в пользу прошлогоднего флагмана.