Мировой дефицит кобальта, важного для производства аккумуляторов и технологической продукции металла, может затянуться как минимум до 2030 года. Такой прогноз озвучили аналитики торговой компании Darton Commodities, которые указывают на длительные последствия ограничений экспорта из Демократической Республики Конго, пишет Bloomberg.

Почему мир рискует столкнуться с нехваткой кобальта?

Именно эта страна традиционно обеспечивает более 70% глобальных поставок кобальта. В 2024 году власти сначала ввели полный запрет на экспорт, а с октября – жесткие квоты. Целью таких шагов было сокращение избыточного предложения и стимулирование роста цен.

Последствия не заставили себя ждать. По данным Fastmarkets, базовые цены на кобальт подскочили более чем на 160% после введения ограничений. В то же время гидроксид кобальта – основной продукт, который Конго поставляет на мировые рынки, – подорожал более чем в четыре раза. В результате в прошлом году сформировался дефицит более 82 тысяч тонн.

Рост цен на кобальт / Фото Fastmarkets

Аналитики отмечают, что рынок некоторое время удерживался благодаря запасам, накопленным еще до запрета экспорта. Однако эти резервы постепенно истощаются, что только усиливает нехватку сырья. На этом фоне мировое производство рафинированного кобальта в 2025 году сократилось примерно на пятую часть – это первое падение за последние пять лет.

Хотя в текущем году ожидается немного меньший дефицит, эксперты прогнозируют, что нехватка будет сохраняться ежегодно до конца десятилетия. Это уже создает ценовое давление на отрасли, которые используют кобальт в производстве, в частности в сфере аккумуляторов, а также в аэрокосмической и оборонной промышленности.

В то же время власти Конго может частично смягчить квоты на экспорт, чтобы избежать падения спроса и получить максимальную прибыль в период высоких цен. Несмотря на формальную замену запрета квотами, возобновление поставок затянулось из-за сложных бюрократических процедур. Ожидается, что первые партии сырья прибудут в Китай только в мае или июне.

Дополнительным источником кобальта могут стать поставки так называемого смешанного гидроксидного осадка (MHP) из Индонезии – формы никеля, содержащего этот металл. Однако аналитики предупреждают о ряде рисков, связанных с таким производством: от перебоев с поставками серы и доступностью руды до экологических проблем.

Ситуация вокруг ограничений в Конго показала уязвимость глобальной цепи поставок кобальта. Это уже стимулирует инвестиции в диверсификацию материалов и поиск альтернатив, что в перспективе может сдерживать рост спроса на металл в некоторых сегментах рынка.