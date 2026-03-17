Світовий дефіцит кобальту, важливого для виробництва акумуляторів і технологічної продукції металу, може затягнутися щонайменше до 2030 року. Такий прогноз озвучили аналітики торгової компанії Darton Commodities, які вказують на тривалі наслідки обмежень експорту з Демократичної Республіки Конго, пише Bloomberg.

Чому світ ризикує зіткнутися з нестачею кобальту?

Саме ця країна традиційно забезпечує понад 70% глобальних поставок кобальту. У 2024 році влада спершу запровадила повну заборону на експорт, а з жовтня – жорсткі квоти. Метою таких кроків було скорочення надлишкової пропозиції та стимулювання зростання цін.

Наслідки не змусили себе чекати. За даними Fastmarkets, базові ціни на кобальт підскочили більш ніж на 160% після введення обмежень. Водночас гідроксид кобальту – основний продукт, який Конго постачає на світові ринки, – подорожчав більш ніж у чотири рази. У результаті торік сформувався дефіцит понад 82 тисячі тонн.

Зростання цін на кобальт / Фото Fastmarkets

Аналітики зазначають, що ринок певний час утримувався завдяки запасам, накопиченим ще до заборони експорту. Проте ці резерви поступово виснажуються, що лише посилює нестачу сировини. На цьому тлі світове виробництво рафінованого кобальту у 2025 році скоротилося приблизно на п'яту частину – це перше падіння за останні п'ять років.

Хоча у поточному році очікується трохи менший дефіцит, експерти прогнозують, що нестача зберігатиметься щороку до кінця десятиліття. Це вже створює ціновий тиск на галузі, які використовують кобальт у виробництві, зокрема у сфері акумуляторів, а також в аерокосмічній та оборонній промисловості.

Водночас влада Конго може частково пом'якшити квоти на експорт, щоб уникнути падіння попиту та отримати максимальний прибуток у період високих цін. Попри формальну заміну заборони квотами, відновлення поставок затягнулося через складні бюрократичні процедури. Очікується, що перші партії сировини прибудуть до Китаю лише у травні або червні.

Додатковим джерелом кобальту можуть стати поставки так званого змішаного гідроксидного осаду (MHP) з Індонезії – форми нікелю, що містить цей метал. Однак аналітики попереджають про низку ризиків, пов'язаних із таким виробництвом: від перебоїв із постачанням сірки та доступністю руди до екологічних проблем.

Ситуація навколо обмежень у Конго показала вразливість глобального ланцюга постачання кобальту. Це вже стимулює інвестиції у диверсифікацію матеріалів і пошук альтернатив, що у перспективі може стримувати зростання попиту на метал у деяких сегментах ринку.