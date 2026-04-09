Компания Google расширила возможности своего сервиса Google Meet, добавив перевод языков в реальном времени для мобильных устройств. Ранее эта функция появилась в веб-версии, а теперь стала доступной и в приложениях на Android и iOS. Об этом пишет Android police.

Как работает перевод в видеозвонках?

Новая возможность позволяет участникам видеозвонков общаться, даже если они говорят на разных языках. Система автоматически переводит язык собеседника и воспроизводит его пользователю, что значительно упрощает международное общение.

Чтобы включить перевод, нужно зайти в настройки приложения, открыть раздел Tools и активировать функцию Speech translation. После этого можно выбрать язык, который будет использоваться для перевода.

В то же время функция имеет определенные ограничения. Во время одного звонка можно использовать только одну языковую пару. Сейчас поддерживается двусторонний перевод между английским и следующими языками: испанский, французский, немецкий, португальский и итальянский.

Во время работы функции пользователь слышит перевод языка других участников, но собственные слова не воспроизводятся переведенными. Это сделано для более естественного опыта общения.

В Google отмечают, что функция еще будет совершенствоваться. В планах – улучшение точности перевода, передача интонаций и нюансов, а также обновление интерфейса.

Как пишет The Verge, функция уже начала постепенно появляться для пользователей. Для доменов Rapid Release она доступна с момента запуска, тогда как пользователи Scheduled Release получат ее с 23 апреля. Полное развертывание может занять до 15 дней.

С появлением перевода на мобильных устройствах Google Meet становится еще более удобным инструментом для тех, кто часто участвует в звонках в дороге или работает с международными командами.