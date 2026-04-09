Компанія Google розширила можливості свого сервісу Google Meet, додавши переклад мов у реальному часі для мобільних пристроїв. Раніше ця функція з’явилася у вебверсії, а тепер стала доступною і в застосунках на Android та iOS. Про це пише Android police.

Як працює переклад у відеодзвінках?

Нова можливість дозволяє учасникам відеодзвінків спілкуватися, навіть якщо вони говорять різними мовами. Система автоматично перекладає мову співрозмовника та відтворює її користувачу, що значно спрощує міжнародне спілкування.

Щоб увімкнути переклад, потрібно зайти в налаштування застосунку, відкрити розділ Tools і активувати функцію Speech translation. Після цього можна обрати мову, яка буде використовуватися для перекладу.

Водночас функція має певні обмеження. Під час одного дзвінка можна використовувати лише одну мовну пару. Наразі підтримується двосторонній переклад між англійською та такими мовами: іспанська, французька, німецька, португальська та італійська.

Під час роботи функції користувач чує переклад мови інших учасників, але власні слова не відтворюються перекладеними. Це зроблено для більш природного досвіду спілкування.

У Google зазначають, що функція ще буде вдосконалюватися. У планах – покращення точності перекладу, передача інтонацій і нюансів, а також оновлення інтерфейсу.

Як пише The Verge, функція вже почала поступово з’являтися для користувачів. Для доменів Rapid Release вона доступна з моменту запуску, тоді як користувачі Scheduled Release отримають її з 23 квітня. Повне розгортання може тривати до 15 днів.

З появою перекладу на мобільних пристроях Google Meet стає ще зручнішим інструментом для тих, хто часто бере участь у дзвінках у дорозі або працює з міжнародними командами.