Компания Google решила отказаться от бесплатного сервиса Dark Web Reports, который отслеживал появление имен, электронных адресов и номеров телефонов пользователей в дарквебе. Ранее этот инструмент был доступен только подписчикам Google One, однако в середине 2024 года его открыли для всех желающих. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Google.

Почему Google закрывает инструмент и когда это произойдет?

После активации сервиса пользователи получали оповещения, если их данные появлялись в интернете в результате взломов или утечек баз данных. В отчетах также отображался перечень найденных совпадений и указывалось, какой именно инцидент безопасности стал источником утечки. В то же время инструмент лишь информировал о проблеме, не объясняя, какие шаги следует предпринять дальше.

Как пишет Engadget, в письме к пользователям Google объяснила, что закрывает сервис из-за отзывов, которые показали отсутствие практической пользы. По словам компании, инструмент не предлагал понятных и полезных дальнейших действий после обнаружения персональных данных в дарквебе.

Вместо этого Google планирует сосредоточиться на решениях, которые предоставляют четкие и прикладные рекомендации для защиты учетных записей и личной информации. Мониторинг новых результатов в дарквебе будет прекращен 15 января 2026 года. Полный доступ к отчетам в аккаунтах пользователей исчезнет 16 февраля 2026 года.

Пользователи, которые не хотят ждать автоматического отключения, могут удалить свой профиль мониторинга уже сейчас. Для этого нужно перейти в раздел "results with your info" на официальной странице инструмента и вручную отключить отслеживание.

Что умеет самая умная версия Gemini от Google?

Google официально запустила Gemini 3 Pro – флагманскую модель, которую компания называет наиболее интеллектуальной из всех, что она создавала. По словам Google, модель демонстрирует значительно лучшие навыки аналитики, глубже понимает контекст запросов и лучше улавливает нюансы. Именно это, по утверждению компании, делает ответы более точными и менее многословными.

Модель уже интегрирована в ключевые сервисы компании: режим AI в Поиске для подписчиков Pro и Ultra, приложение Gemini (в меню нужно выбрать режим Thinking), AI Studio, Vertex AI и новую платформу для агентных систем Google Antigravity. В Поиске Gemini 3 формирует новые генеративные интерфейсы – от визуальных компоновок до интерактивных инструментов, созданных в реальном времени. Подписчики Google AI Ultra уже могут использовать Gemini 3 вместе с Gemini Agent. Модель умеет выполнять многошаговые задачи от начала до конца, автоматизируя сложные рабочие потоки. Отдельная версия под названием Gemini 3 Deep Think умеет решать еще более сложные задачи. Она станет доступной пользователям Google AI Ultra в ближайшие недели.