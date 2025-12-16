Компанія Google вирішила відмовитися від безкоштовного сервісу Dark Web Reports, який відстежував появу імен, електронних адрес і номерів телефонів користувачів у дарквебі. Раніше цей інструмент був доступний лише підписникам Google One, однак у середині 2024 року його відкрили для всіх охочих. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Google.

Дивіться також Іграшки Labubu увійшли до ТОП-5 запитів Google: у чому секрет популярності

Чому Google закриває інструмент і коли це станеться?

Після активації сервісу користувачі отримували сповіщення, якщо їхні дані з'являлися в інтернеті внаслідок зламів або витоків баз даних. У звітах також відображався перелік знайдених збігів і зазначалося, який саме інцидент безпеки став джерелом витоку. Водночас інструмент лише інформував про проблему, не пояснюючи, які кроки варто зробити далі.

Як пише Engadget, у листі до користувачів Google пояснила, що закриває сервіс через відгуки, які показали відсутність практичної користі. За словами компанії, інструмент не пропонував зрозумілих і корисних подальших дій після виявлення персональних даних у дарквебі.

Замість цього Google планує зосередитися на рішеннях, які надають чіткі та прикладні рекомендації для захисту облікових записів і особистої інформації. Моніторинг нових результатів у дарквебі буде припинено 15 січня 2026 року. Повний доступ до звітів у акаунтах користувачів зникне 16 лютого 2026 року.

Користувачі, які не хочуть чекати на автоматичне вимкнення, можуть видалити свій профіль моніторингу вже зараз. Для цього потрібно перейти до розділу "results with your info" на офіційній сторінці інструмента та вручну вимкнути відстеження.

Що вміє найрозумніша версія Gemini від Google?

Google офіційно запустила Gemini 3 Pro – флагманську модель, яку компанія називає найбільш інтелектуальною з усіх, що вона створювала. За словами Google, модель демонструє значно кращі навички аналітики, глибше розуміє контекст запитів і краще вловлює нюанси. Саме це, за твердженням компанії, робить відповіді точнішими та менш багатослівними.

Модель уже інтегрована в ключові сервіси компанії: режим AI у Пошуку для передплатників Pro та Ultra, застосунок Gemini (у меню потрібно обрати режим Thinking), AI Studio, Vertex AI та нову платформу для агентних систем Google Antigravity. У Пошуку Gemini 3 формує нові генеративні інтерфейси – від візуальних компоновок до інтерактивних інструментів, створених у реальному часі. Передплатники Google AI Ultra вже можуть використовувати Gemini 3 разом із Gemini Agent. Модель уміє виконувати багатокрокові задачі від початку до кінця, автоматизуючи складні робочі потоки. Окрема версія під назвою Gemini 3 Deep Think вміє розв'язувати ще складніші завдання. Вона стане доступною користувачам Google AI Ultra найближчими тижнями.