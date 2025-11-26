Hyundai подала в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) документы, в которых сообщила об отзыве более 85 тысяч седанов Sonata. Под действие кампании попали модели 2020–2023 годов с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем. Версии с гибридным 2.0-литровым мотором в отзыв не входят. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NHTSA.

Что именно произошло с Hyundai Sonata?

Проблема заключается в работе клапана контроля продувки адсорбера. Из-за его повреждения сжатый воздух может попадать из турбокомпрессора в топливный бак. В результате бак деформируется, расширяется и может прикоснуться к горячим элементам выхлопной системы. В некоторых случаях существует риск плавления пластикового бака или утечки топлива, что повышает вероятность возгорания.

Как пишет Car and Driver, в документах NHTSA указано несколько возможных признаков неисправности: сзади автомобиля может раздаться громкий "хлопок", на панели приборов может загореться индикатор неисправности, появляется запах топлива или авто не заводится. По состоянию на момент подачи отчета Hyundai известна о семи случаях утечки топлива в США и Канаде. Данных об авариях, травмах или гибели нет.

Владельцам проблемных автомобилей предложат обратиться к дилеру Hyundai. В сервисном центре проверят и при необходимости заменят клапан, осмотрят бак и соседние детали, а также обновят программное обеспечение блока управления двигателем. Компания компенсирует расходы тем владельцам, которые ранее самостоятельно устраняли эту неисправность.

Hyundai начнет рассылать официальные уведомления владельцам и дилерам с 16 января 2026 года. Проверить, попадает ли авто под отзыв, можно на сайте NHTSA по VIN-коду.

