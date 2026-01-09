Недавно региональный аккаунт Национальной метеорологической службы США для Миссулы, штат Монтана, опубликовал в соцсети X погодную карту, созданную с помощью искусственного интеллекта. На ней были отмечены населенные пункты с названиями Orangeotild и Whata Bod, которых не существует. Согласно карте, в одном из них ожидались сильные порывы ветра, в другом – слабые. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Как ИИ создал погоду для вымышленных городов?

Публикацию быстро удалили и заменили обновленной версией, которая, вероятно, также была сгенерирована ИИ, но уже без явных ошибок. Как отмечает Washington Post, на первой карте также были допущены географические неточности, что стало следствием решения доверить генерацию базового изображения алгоритмам.

Это не первый подобный случай. В ноябре офис NWS в Рапид-Сити, штат Южная Дакота, опубликовал ветровую карту с орфографическими ошибками в названиях городов. То изображение до сих пор доступно в соцсетях и содержит водяной знак Google Gemini, что указывает на использование генеративной модели Google.

Представитель Национальной метеорологической службы сообщил Gizmodo, что применение ИИ для публичных материалов, таких как погодные карты, не является распространенной практикой, но формально не запрещено. По его словам, в одном из офисов ИИ использовали для создания базовой карты с прогнозными данными, однако в результате на ней появились неразборчивые или некорректные названия городов. Ошибку оперативно исправили, а обновленные публикации распространили повторно.

В августе прошлого года Администрация общих служб США объявила о соглашении с Google, которое позволяет федеральным ведомствам использовать пакет Gemini for Government. В него входят и инструменты генерации изображений. Предположительно, именно эти решения NWS применяет для экспериментов с автоматизированной визуализацией данных. Материнская структура службы, Национальное управление океанических и атмосферных исследований, недавно также заявила о более активном внедрении ИИ в погодные модели, в частности в партнерстве с Google DeepMind.

Несмотря на перспективы, использование ИИ в метеорологии остается противоречивым. Недавнее исследование в журнале Nature показало, что некоторые ИИ-модели способны давать точные 10-дневные прогнозы на локальном уровне. В то же время авторы отмечают, что такие прогнозы должны обязательно проверяться людьми. Это становится сложнее на фоне кадровых сокращений: администрация Дональда Трампа объявила о планах уменьшить штат NOAA и NWS на 17%.

Даже мелкие ошибки в официальных прогнозах могут подорвать доверие общественности, особенно когда информация поступает из государственных аккаунтов. Ведь точность прогноза теряет смысл, если он составлен для города, которого не существует.