Нещодавно регіональний акаунт Національної метеорологічної служби США для Міссули, штат Монтана, опублікував у соцмережі X погодну мапу, створену за допомогою штучного інтелекту. На ній були зазначені населені пункти з назвами Orangeotild та Whata Bod, яких не існує. Згідно з мапою, в одному з них очікувалися сильні пориви вітру, в іншому – слабші. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Gizmodo.

Як ШІ створив погоду для вигаданих міст?

Публікацію швидко видалили та замінили оновленою версією, яка, ймовірно, також була згенерована ШІ, але вже без явних помилок. Як зазначає Washington Post, на першій мапі також були допущені географічні неточності, що стало наслідком рішення довірити генерацію базового зображення алгоритмам.

Це не перший подібний випадок. У листопаді офіс NWS у Рапід-Сіті, штат Південна Дакота, опублікував вітрову мапу з орфографічними помилками в назвах міст. Те зображення досі доступне в соцмережах і містить водяний знак Google Gemini, що вказує на використання генеративної моделі Google.

Представник Національної метеорологічної служби повідомив Gizmodo, що застосування ШІ для публічних матеріалів, таких як погодні мапи, не є поширеною практикою, але формально не заборонене. За його словами, в одному з офісів ШІ використали для створення базової мапи з прогнозними даними, однак у результаті на ній з'явилися нерозбірливі або некоректні назви міст. Помилку оперативно виправили, а оновлені публікації розповсюдили повторно.

У серпні минулого року Адміністрація загальних служб США оголосила про угоду з Google, яка дозволяє федеральним відомствам використовувати пакет Gemini for Government. До нього входять і інструменти генерації зображень. Імовірно, саме ці рішення NWS застосовує для експериментів з автоматизованою візуалізацією даних. Материнська структура служби, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень, нещодавно також заявила про активніше впровадження ШІ в погодні моделі, зокрема в партнерстві з Google DeepMind.

Попри перспективи, використання ШІ в метеорології залишається суперечливим. Нещодавнє дослідження в журналі Nature показало, що деякі ШІ-моделі здатні давати точні 10-денні прогнози на локальному рівні. Водночас автори наголошують, що такі прогнози мають обов'язково перевірятися людьми. Це стає складнішим на тлі кадрових скорочень: адміністрація Дональда Трампа оголосила про плани зменшити штат NOAA та NWS на 17%.

Навіть дрібні помилки в офіційних прогнозах можуть підірвати довіру громадськості, особливо коли інформація надходить з державних акаунтів. Адже точність прогнозу втрачає сенс, якщо він складений для міста, якого не існує.