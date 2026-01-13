Министерство иностранных дел Ирландии сообщило, что 12 904 паспорта, выданные в конце декабря и в начале января, оказались частично несовместимыми с международными стандартами путешествий. Причиной стала техническая проблема, которая возникла после обновления программного обеспечения. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что произошло с ирландскими паспортами?

По данным ведомства, такие паспорта могут не работать должным образом на автоматических пограничных системах eGates и во время проверок в пунктах контроля. В связи с этим приняли решение об их замене.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Паспортная служба искренне сожалеет о ситуации и извинилась перед гражданами за возможные неудобства. При этом владельцам проблемных паспортов не нужно подавать новую заявку. Их просят прислать документ по почте в Ирландскую паспортную службу в Дублине.

Ожидается, что новые паспорта будут изготовлены и отправлены в течение 10 рабочих дней после получения старых документов. Отзыв касается паспортов, выданных в период с 23 декабря 2025 года по 6 января 2026 года включительно.

Как пишет The New York Times, для владельцев паспортов, которые имеют запланированные в ближайшее время поездки или проживают за пределами Ирландии, работает служба поддержки. С ними можно связаться по телефону или по электронной почте через клиентскую команду Министерства иностранных дел.

В ведомстве также отметили, что пограничные службы других стран уже проинформированы о проблеме, во избежание недоразумений при пересечении границы.