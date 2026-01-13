Міністерство закордонних справ Ірландії повідомило, що 12 904 паспорти, видані наприкінці грудня та на початку січня, виявилися частково несумісними з міжнародними стандартами подорожей. Причиною стала технічна проблема, яка виникла після оновлення програмного забезпечення. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BBC.

Дивіться також Безлюдний острів шукає двох працівників у кав'ярню, але є нюанс

Що сталося з ірландськими паспортами?

За даними відомства, такі паспорти можуть не працювати належним чином на автоматичних прикордонних системах eGates та під час перевірок у пунктах контролю. У зв'язку з цим ухвалили рішення про їхню заміну.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Паспортна служба щиро шкодує про ситуацію та перепросила громадян за можливі незручності. При цьому власникам проблемних паспортів не потрібно подавати нову заявку. Їх просять надіслати документ поштою до Ірландської паспортної служби в Дубліні.

Очікується, що нові паспорти будуть виготовлені та надіслані протягом 10 робочих днів після отримання старих документів. Відкликання стосується паспортів, виданих у період з 23 грудня 2025 року по 6 січня 2026 року включно.

Як пише The New York Times, для власників паспортів, які мають заплановані найближчим часом поїздки або проживають за межами Ірландії, працює служба підтримки. З ними можна зв'язатися телефоном або електронною поштою через клієнтську команду Міністерства закордонних справ.

У відомстві також зазначили, що прикордонні служби інших країн уже поінформовані про проблему, щоб уникнути непорозумінь під час перетину кордону.