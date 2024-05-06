Это событие стало важной вехой в развитии военной авиации. В военно-воздушных силах США его сравнивают с внедрением технологии стелс в начале 1990-х годов. Применение самолетов под управлением ИИ называют будущим авиации и предусматривают более 1000 беспилотных боевых самолетов, некоторые из которых планируется ввести в эксплуатацию до 2028 года.

А тем временем Цифровой аватар Виктория ИИ стал представителем по консульским вопросам в МИД Украины

Проект управляемого ИИ F-16 получил название VISTA. В отличие от усилий других стран в области ИИ, уникальный подход Vista предусматривает обучение как на симулированных, так и на реальных полетных данных, что ускоряет его развитие и опережает традиционные методы обучения.

Детали полета

База ВВС США "Эдвардс", известная своей историей аэрокосмических прорывов, стала местом проведения экспериментального поединка.

Важным моментом также стало и присутствие министра ВВС США. После того как он воочию увидел маневры и виражи F-16 под управлением ИИ, он выразил свое доверие к способности искусственного интеллекта принимать критические решения в боевых ситуациях, включая разрешение на использование вооружения.

Однако среди экспертов по контролю над вооружениями и гуманитарных организаций сохраняется беспокойство относительно потенциальной автономии ИИ в летальных операциях. Опасения, что оружие с искусственным интеллектом будет принимать решения, касающиеся жизни и смерти, без человеческого надзора, побуждает к усилению международного регулирования.

Кендалл заверил, что человеческий надзор будет оставаться неотъемлемой частью использования военными ИИ в войне. Аргументом для стратегического применения ИИ является усиление национальной безопасности, уменьшение расходов и сохранение военного преимущества в условиях новых угроз, особенно со стороны таких противников как Китай.

Как могут выглядеть будущие войны с применением ИИ

Будущее войны предполагает рои беспилотных летательных аппаратов, управляемых искусственным интеллектом, которые предлагают стратегические преимущества, минимизируя риски для пилотов-людей.

В то время как ВВС США борются с задержками производства и перерасходами в рамках традиционных программ пилотируемых самолетов, таких как истребитель F-35, беспилотники с искусственным интеллектом являются более гибкой и экономически эффективной альтернативой.

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Кендалл также подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо оставаться в авангарде развития ИИ. Поскольку ИИ продолжает менять военный ландшафт, ВВС остаются преданными использованию его потенциала, обеспечивая при этом ответственное и этичное использование в боевых операциях.