Ця подія стала важливою віхою у розвитку військової авіації. У військово-повітряних силах США її порівнюють із впровадженням технології стелс на початку 1990-х років. Застосування літаків під керуванням ШІ називають майбутнім авіації та передбачають понад 1000 безпілотних бойових літаків, деякі з яких планується ввести в експлуатацію до 2028 року.

А тим часом Цифровий аватар Вікторія ШІ став представником з консульських питань в МЗС України

Проєкт керованого ШІ F-16 отримав назву VISTA. На відміну від зусиль інших країн у галузі ШІ, унікальний підхід Vista передбачає навчання як на симульованих, так і на реальних польотних даних, що прискорює його розвиток і випереджає традиційні методи навчання.

Деталі польоту

База ВПС США "Едвардс", відома своєю історією аерокосмічних проривів, стала місцем проведення експериментального поєдинку.

Важливим моментом також стала і присутність міністра ВПС США. Після того як він на власні очі побачив маневри та віражі F-16 під керуванням ШІ, він висловив свою довіру до здатності штучного інтелекту приймати критичні рішення в бойових ситуаціях, включаючи дозвіл на використання озброєння.

Однак серед експертів з контролю над озброєннями та гуманітарних організацій зберігається занепокоєння щодо потенційної автономії ШІ в летальних операціях. Побоювання, що зброя зі штучним інтелектом прийматиме рішення, які стосуються життя і смерті, без людського нагляду, спонукає до посилення міжнародного регулювання.

Кендалл запевнив, що людський нагляд залишатиметься невід'ємною частиною використання військовими ШІ у війні. Аргументом для стратегічного застосування ШІ є посилення національної безпеки, зменшення витрат і збереження військової переваги в умовах нових загроз, особливо з боку таких супротивників як Китай.

Як можуть виглядати майбутні війни із застосуванням ШІ

Майбутнє війни передбачає рої безпілотних літальних апаратів, керованих штучним інтелектом, які пропонують стратегічні переваги, мінімізуючи ризики для пілотів-людей.

У той час як ВПС США борються із затримками виробництва і перевитратами в рамках традиційних програм пілотованих літаків, таких як винищувач F-35, безпілотники зі штучним інтелектом є більш гнучкою та економічно ефективною альтернативою.

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Кендалл також наголосив, що Сполученим Штатам необхідно залишатися в авангарді розвитку ШІ. Оскільки ШІ продовжує змінювати військовий ландшафт, ВПС залишаються відданими використанню його потенціалу, забезпечуючи при цьому відповідальне і етичне використання в бойових операціях.