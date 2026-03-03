Когда и где искать планеты в марте?

Начало месяца – настоящий праздник для любителей астрономии. Низко над западным горизонтом ярко засияет Венера – она станет главным ориентиром, рядом с которым будет легко найти Меркурий, объясняет Space.com.

Смотрите также Мартовское полнолуние над Украиной: что стоит знать о Червячной Луне

В то же время высоко в южной и западной части неба будет хорошо заметен Юпитер, а Марс поднимется почти в зенит через несколько часов после захода Солнца. Единственная планета, которую в этом месяце не удастся увидеть, – Сатурн, поскольку он находится слишком близко к Солнцу.

Меркурий

В воскресенье, 8 марта, Меркурий достигнет наибольшей восточной элонгации – 18 градусов от Солнца. Примерно через 45 минут после захода светила его можно будет увидеть почти точно на западе, примерно на 9 градусов над горизонтом и на 7 градусов ниже и левее Венеры.

Для ориентации: вытянутый кулак на расстоянии руки охватывает примерно 10 градусов небесной сферы.

В начале месяца Меркурий будет светить ярко (звездная величина -1,0), однако от также быстро тускнеть. Уже 12 марта его яркость упадет до +0,7, а через несколько дней – до +1,9, что сделает наблюдение в ярких сумерках сложным без оптики. 24 марта Меркурий пройдет нижнее соединение с Солнцем и перейдет на утреннее небо.

Венера

В начале марта Венера будет высоко сиять над западным горизонтом – примерно на 23 градуса через полчаса после захода Солнца (для широты около 40° с.ш.). Однако уже через две недели она стремительно опустится: 16 марта ее высота составит всего 5 градусов.

20 марта Венера пройдет непосредственно к северу от Солнца, а 22 марта достигнет нижнего соединения. В этот период расстояние между ней и Солнцем на небе составляет лишь 8,4 градуса.

Интересный факт! Лишь раз в восемь лет, когда Венера проходит нижнее соединение далеко к северу от Солнца, ее можно увидеть и на рассвете, и на закате Солнца в один и тот же день.

После 12 марта планета начнет появляться перед восходом Солнца, а к концу месяца постепенно будет подниматься все выше на утреннем небе.

Именно вблизи нижнего сопряжения в бинокль можно будет разглядеть большой тонкий серп Венеры – иногда даже без оптики при очень благоприятных условиях.

Марс

Марс в мартовском ночном небе будет напоминать золотисто-оранжевую звезду рядом с Кастором и Поллуксом в созвездии Близнецов. 1 марта он пересек меридиан примерно через три часа после захода Солнца, а в конце месяца – на это уйдет уже час.

В течение марта Марс заметно потускнеет – со звездной величины -0,3 до +0,4, поскольку планета удаляется от Земли (расстояние со 130 достигнет 170 миллионов километров). Для сравнения ее цвета можно сопоставить Марс с Бетельгейзе. Детали поверхности этой луны будет сложно разглядеть даже в телескоп среднего класса.

Юпитер

Юпитер в течение марта будет двигаться вблизи Альдебарана и звездного скопления Гиады. В начале месяца он будет расположен высоко в южной части неба в сумерках, а в конце – уже ближе к закату.

Его яркость будет немного уменьшаться (с -2,3 до -2,1), а видимый диск сократится примерно на 8%. 5 марта Луна будет проходить примерно в 8 градусах от Юпитера и это будет прекрасным моментом для наблюдения.

Сатурн

12 марта Сатурн будет проходить момент соединения с Солнцем и будет оставаться в его сиянии до конца месяца.

23 марта Земля пересечет плоскость колец Сатурна – явление, которое происходит примерно раз в 15 лет. Теоретически кольца в этот момент исчезают из поля зрения, но из-за близости к Солнцу наблюдать это явление невозможно. Когда Сатурн снова появится на утреннем небе, он будет выглядеть почти без колец в большинстве телескопов.

Солнце и весеннее равноденствие

20 марта в 5:01 утра по восточному летнему времени наступит мартовское равноденствие – момент, когда Солнце пересекает небесный экватор, двигаясь на север. Это астрономическое начало весны в Северном полушарии и осени в Южном.