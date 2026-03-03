Коли й де шукати планети у березні?

Початок місяця – справжнє свято для любителів астрономії. Низько над західним горизонтом яскраво засяє Венера – вона стане головним орієнтиром, поруч із яким буде легко знайти Меркурій, пояснює Space.com.

Водночас високо у південній та західній частині неба буде добре помітний Юпітер, а Марс підійметься майже в зеніт через кілька годин після заходу Сонця. Єдина планета, яку цього місяця не вдасться побачити, – Сатурн, оскільки він перебуває надто близько до Сонця.

Меркурій

У неділю, 8 березня, Меркурій досягне найбільшої східної елонгації – 18 градусів від Сонця. Приблизно через 45 хвилин після заходу світила його можна буде побачити майже точно на заході, приблизно на 9 градусів над горизонтом і на 7 градусів нижче та лівіше від Венери.

Для орієнтації: витягнутий кулак на відстані руки охоплює приблизно 10 градусів небесної сфери.

На початку місяця Меркурій світитиме яскраво (зоряна величина -1,0), однак від також швидко тьмянітиме. Вже 12 березня його яскравість впаде до +0,7, а за кілька днів – до +1,9, що зробить спостереження у яскравих сутінках складним без оптики. 24 березня Меркурій пройде нижнє сполучення із Сонцем і перейде на ранкове небо.

Венера

На початку березня Венера високо сяятиме над західним горизонтом – приблизно на 23 градуси через пів години після заходу Сонця (для широти близько 40° пн.). Проте вже за два тижні вона стрімко опуститься: 16 березня її висота становитиме лише 5 градусів.

20 березня Венера пройде безпосередньо на північ від Сонця, а 22 березня досягне нижнього сполучення. У цей період відстань між нею та Сонцем на небі становить лише 8,4 градуса.

Цікавий факт! Лише раз на вісім років, коли Венера проходить нижнє сполучення далеко на північ від Сонця, її можна побачити й на світанку, і на заході Сонця в один і той самий день.

Після 12 березня планета почне з'являтися перед сходом Сонця, а до кінця місяця поступово підійматиметься все вище на ранковому небі.

Саме поблизу нижнього сполучення в бінокль можна буде розгледіти великий тонкий серп Венери – іноді навіть без оптики за дуже сприятливих умов.

Марс

Марс в березневому нічному небі нагадуватиме золотисто-помаранчеву зірку поруч із Кастором і Поллуксом у сузір'ї Близнюків. 1 березня він перетнув меридіан приблизно через три години після заходу Сонця, а наприкінці місяця – на це піде вже година.

Протягом березня Марс помітно потьмяніє – із зоряної величини -0,3 до +0,4, оскільки планета віддаляється від Землі (відстань зі 130 сягне до 170 мільйонів кілометрів). Для порівняння його кольору можна зіставити Марс із Бетельгейзе. Деталі поверхні цього місяця буде складно розгледіти навіть у телескоп середнього класу.

Юпітер

Юпітер протягом березня рухатиметься поблизу Альдебарана та зоряного скупчення Гіади. На початку місяця він буде розташований високо в південній частині неба в сутінках, а наприкінці – вже ближче до заходу.

Його яскравість трохи зменшуватиметься (з -2,3 до -2,1), а видимий диск скоротиться приблизно на 8%. 5 березня Місяць проходитиме приблизно за 8 градусів від Юпітера і це буде чудовим моментом для спостереження.

Сатурн

12 березня Сатурн проходитиме момент сполучення із Сонцем і залишатиметься у його сяйві до кінця місяця.

23 березня Земля перетне площину кілець Сатурна – явище, яке відбувається приблизно раз на 15 років. Теоретично кільця в цей момент зникають із поля зору, але через близькість до Сонця спостерігати це явище неможливо. Коли Сатурн знову з'явиться на ранковому небі, він виглядатиме майже без кілець у більшості телескопів.

Сонце і весняне рівнодення

20 березня о 5:01 ранку за східним літнім часом настане березневе рівнодення – момент, коли Сонце перетинає небесний екватор, рухаючись на північ. Це астрономічний початок весни у Північній півкулі та осені в Південній.