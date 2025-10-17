Праздничный розыгрыш в честь 10 миллионов пользователей monobank превратился в настоящий национальный флешмоб. Олег Гороховский поделился статистикой, которая демонстрирует беспрецедентную активность клиентов банка, рассказывает 24 Канал.

По информации из приложения, по состоянию на обед 17 октября участие в розыгрыше принимают 298 317 участников, которые сумели найти все 50 лимонов. Это дает им право бороться за главный приз – миллион гривен.

Еще 1 852 619 пользователей собрали не менее 10 лимонов и будут соревноваться за 50 iPhone 17.

Самой впечатляющей оказалась ночная активность искателей. В период с полуночи до шести утра 17 октября около 149 000 клиентов продолжали охоту на желтые фрукты в мобильном приложении. Это свидетельствует о том, что игра вызвала настоящую зависимость, о которой предупреждал сам основатель банка.

Напомним, что ажиотаж вокруг "лимонной лихорадки" был настолько сильным, что пользователи почти положили приложение банка. В течение 16 октября некоторые сервисы работали с задержкой, или же полностью были недоступны. Как 24 Каналу рассказали представители monobank – нагрузка на систему была в пять раз больше, чем обычно.

Сейчас monobank, вроде бы, работает исправно. В сети часть пользователей все еще жалуются на некоторые сложности в работе программы и сервисов.

Кто ищет лимоны: портрет участников

Гороховский раскрыл интересную демографическую статистику игроков. Средний возраст тех, кто собрал более 10 лимонов, составляет 26 лет. Среди них женщины оказались немного активнее – 50,67% против 49,33% мужчин.

Похожая картина наблюдается и среди тех, кто нашел все 50 лимонов. Средний возраст этой категории также равен 26 годам. Женщины здесь еще больше опережают мужчин – 52,97% против 47,03%.

Можно сделать вывод, что стереотип о том, что мобильные игры и технические челленджи интересуют преимущественно мужскую аудиторию, разрушен.

Найден ли легендарный 51-й лимон?

В сети начали распространяться неподтвержденные данные о том, что кто-то уже отыскал мифический 51-й лимон. Напомним, за него monobank обещал самый ценный приз – автомобиль BMW 3.

Если же этот уникальный фрукт найдет владелец детской карты, вместо машины он получит поездку в Диснейленд на пятерых.

Олег Гороховский отреагировал на слухи и призвал пользователей не паниковать. Директор банка пообещал: если информация о счастливчике подтвердится, компания добавит к розыгрышу еще один BMW. Это означает, что шансы выиграть престижный автомобиль не уменьшатся для других участников.

Впоследствии Гороховский таки подтвердил, что 51-й лимон найден. Однако розыгрыш на этом не завершен – monobank добавил еще два уникальных лимона, которые гарантируют выигрыш ценного приза.