Ближайший прогноз

Вчера, 10 ноября, солнечное пятно AR3889 выбросило вспышку мощностью M9.4, что лишь немного отделяет его от класса X. Она закончилась выбросом (КВМ), который направился в нашу сторону. Ученые пишут, что этот КВМ "крошечный", "медленно движется" и "может быть поглощен солнечным ветром". Однако если этого не произойдет, материя и радиация прибудут к нам 13-14 ноября, вызывая магнитную бурю, сообщает 24 Канал со ссылкой на solen.info.

Интересно NASA официально объявляет солнечный максимум: что это значит для человечества

Данные коронографов SOHO подтверждают, что взрыв выбросил КВМ в космос. Хотя вспышка была сильной, выброс выглядит "слабым и мизерным". Согласно моделированию NASA, самое большое, что может нас ждать, – это магнитная буря уровня G1. Это самые слабые из возможных возмущений, которые очень редко вызывают слабые колебания в электросети, почти не влияют на работу спутников и могут вызывать полярные сияния только на высоких широтах.

Что дальше

Сейчас сильных возмущений ученые не ожидают. Однако стоит учитывать, что эти прогнозы делаются на основе текущей ситуации на Солнце. Поскольку прогнозировать сами вспышки и выбросы массы практически невозможно, прогнозы ученых, как правило, распространяются лишь на ближайшие три дня, ведь примерно столько времени нужно КВМ, чтобы достичь Земли.

Что можно сказать сейчас, то это то, что корональная дыра северного полушария CH1254 будет обращена к Земле 8-14 ноября. Она значительно расширилась после предыдущего вращения и стала очень большой, пишут ученые.

Корональные дыры — это области в солнечной короне, где плотность и температура плазмы снижается. Плотность в таких областях может быть примерно в сто раз меньше, чем в обычных областях короны. Появление корональных дыр фиксируется с помощью изображений, полученных в рентгеновском диапазоне. Коронные дыры приводят к различным эффектам космической погоды, в том числе и к изменению геомагнитной активности. Они влияют на ионосферу и магнитное поле Земли, но не так сильно, как КВМ.

Кроме того, сейчас на Землю "смотрит" довольно большая группа солнечных пятен 3889, которые, собственно, ответственны за вчерашнюю вспышку. Эта группа может в любой момент выбросить новую вспышку.



Карта солнечных пятен по состоянию на 11 ноября 2024 года / Фото SpaceWeather