Найближчий прогноз

Учора, 10 листопада, сонячна пляма AR3889 викинула спалах потужністю M9.4, що лише трохи відділяє його від класу X. Він закінчився викидом (КВМ), який попрямував у наш бік. Вчені пишуть, що цей КВМ "крихітний", "повільно рухається" й "може бути поглинений сонячним вітром". Однак якщо цього не станеться, матерія та радіація прибудуть до нас 13-14 листопада, спричиняючи магнітну бурю, повідомляє 24 Канал з посиланням на solen.info.

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Дані коронографів SOHO підтверджують, що вибух викинув КВМ у космос. Хоча спалах був сильним, викид виглядає "слабким і мізерним". Відповідно до моделювання NASA, найбільше, що може на нас чекати, – це магнітна буря рівня G1. Це найслабші з можливих збурень, які дуже рідко викликають слабкі коливання в електромережі, майже не впливають на роботу супутників і можуть спричиняти полярні сяйва лише на високих широтах.

Що далі

Наразі сильних збурень вчені не очікують. Однак варто враховувати, що ці прогнози робляться на основі поточної ситуації на Сонці. Оскільки прогнозувати самі спалахи та викиди маси практично неможливо, прогнози вчених, як правило, поширюються лише на найближчі три дні, адже приблизно стільки часу потрібно КВМ, щоб досягти Землі.

Що можна сказати зараз, то це те, що корональна діра північної півкулі CH1254 буде звернена до Землі 8-14 листопада. Вона значно розширилася після попереднього обертання й стала дуже великою, пишуть учені.

Корональні діри — це області у сонячній короні, де густина й температура плазми знижується. Густина в таких областях може бути приблизно в сто разів меншою, ніж у звичайних областях корони. Поява корональних дір фіксується за допомогою зображень, отриманих у рентгенівському діапазоні. Корональні діри призводять до різних ефектів космічної погоди, зокрема й до зміни геомагнітної активності. Вони впливають на іоносферу та магнітне поле Землі, але не так сильно, як КВМ.

Крім того, зараз на Землю "дивиться" досить велика група сонячних плям 3889, які, власне, відповідальні за вчорашній спалах. Ця група може в будь-який момент викинути новий спалах.



Карта сонячних плям станом на 11 листопада 2024 року / Фото SpaceWeather