Компании Ralph Lauren и Microsoft представили инструмент "Ask Ralph", использующий возможности Azure OpenAI. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

Это разговорный AI-сервис в приложении Ralph Lauren для США, который позволяет пользователям в привычной форме задавать вопросы о сочетании вещей и получать советы, подобные консультациям в магазине бренда.

Система подбирает образы на основе имеющихся товаров в каталоге Polo Ralph Lauren, учитывает популярные сочетания, поисковые запросы других клиентов и созданные брендом готовые стилизации. AI также способен считывать тон запроса, намерения пользователя и контекст – например, рекомендации могут меняться в зависимости от места пребывания или события, для которого ищут одежду.

Если покупатель хочет подобрать вещи под определенную пару обуви или цвет рубашки, "Ask Ralph" предложит готовые варианты. Таким образом сервис сочетает элементы персонализированных советов и брендового стиля Ralph Lauren.

Хотя Microsoft не раскрывает точных алгоритмов, принцип работы понятен: AI анализирует большие объемы данных и находит самые распространенные связи между товарами. Это позволяет быстро формировать рекомендации, которые помогают клиентам сэкономить время и увереннее подбирать одежду.

Благодаря такому решению Ralph Lauren стремится сделать процесс покупок более интерактивным и привлечь клиентов, которые ищут готовые решения для создания собственного стиля.

Какие есть альтернативы у конкурентов?

Основной конкурент Microsoft, Google, представил новую функцию, которая позволяет виртуально примерить одежду на собственном фото. Эта технология на основе искусственного интеллекта уже доступна для тестирования в Search Labs в США. Пользователям также предлагают персонализированные результаты поиска и функцию автоматической покупки с отслеживанием цен.

Помимо примерки, Google расширяет доступ к AI Mode, что является частью более широкого обновления поисковой системы. Этот инструмент, построенный на модели Gemini, персонализирует результаты поиска. Например, если пользователь ищет дорожную сумку для поездки в мае, система автоматически учитывает погодные условия и предложит модели из водонепроницаемых материалов или с дополнительными карманами, которые будут соответствовать запросу.

Сейчас все эти возможности доступны только для пользователей в США, участвующих в тестировании.