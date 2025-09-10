Компанії Ralph Lauren і Microsoft представили інструмент "Ask Ralph", що використовує можливості Azure OpenAI. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Microsoft.

Це розмовний AI-сервіс у додатку Ralph Lauren для США, який дозволяє користувачам у звичній формі ставити запитання про поєднання речей і отримувати поради, подібні до консультацій у магазині бренду.

Система підбирає образи на основі наявних товарів у каталозі Polo Ralph Lauren, враховує популярні поєднання, пошукові запити інших клієнтів та створені брендом готові стилізації. AI також здатний зчитувати тон запиту, наміри користувача та контекст – наприклад, рекомендації можуть змінюватися залежно від місця перебування чи події, для якої шукають одяг.

Якщо покупець хоче підібрати речі під певну пару взуття чи колір сорочки, "Ask Ralph" запропонує готові варіанти. Таким чином сервіс поєднує елементи персоналізованих порад і брендового стилю Ralph Lauren.

Хоча Microsoft не розкриває точних алгоритмів, принцип роботи зрозумілий: AI аналізує великі обсяги даних і знаходить найпоширеніші зв’язки між товарами. Це дозволяє швидко формувати рекомендації, які допомагають клієнтам зекономити час і впевненіше підбирати одяг.

Завдяки такому рішенню Ralph Lauren прагне зробити процес покупок більш інтерактивним і залучити клієнтів, які шукають готові рішення для створення власного стилю.

Які є альтернативи у конкурентів?

Основний конкурент Microsoft, Google, представив нову функцію, яка дозволяє віртуально приміряти одяг на власному фото. Ця технологія на основі штучного інтелекту вже доступна для тестування в Search Labs у США. Користувачам також пропонують персоналізовані результати пошуку та функцію автоматичної покупки з відстеженням цін.

Окрім примірки, Google розширює доступ до AI Mode, що є частиною ширшого оновлення пошукової системи. Цей інструмент, побудований на моделі Gemini, персоналізує результати пошуку. Наприклад, якщо користувач шукає дорожню сумку для поїздки в травні, система автоматично враховує погодні умови та запропонує моделі з водонепроникних матеріалів або з додатковими кишенями, що відповідатимуть запиту.

Наразі всі ці можливості доступні лише для користувачів у США, які беруть участь у тестуванні.