Какие сервисы многофакторной аутентификации достойны внимания сегодня?

Цифровое пространство сталкивается с постоянным давлением: от фишинговых кампаний до сложных вредоносных программ, которые нацелены на однофакторную аутентификацию. Большое количество случаев утечки данных до сих пор связано именно с компрометацией учетных данных пользователей. В таких условиях многофакторная аутентификация превратилась из рекомендованной практики в критическую необходимость, пишет 24 Канал.

Смотрите также 10 лучших программ для предотвращения потери данных в 2026 году

Многофакторная аутентификация (MFA) – это метод защиты учетных записей, который требует предоставления двух или более доказательств (факторов) личности для входа, например, пароль + SMS-код или пароль + код из программы для MFA, или пароль + нажатие на оповещение на телефоне.

Такой подход значительно повышает безопасность, блокируя более 99,9% атак, поскольку злоумышленнику недостаточно знать только пароль, но и нужно иметь физический доступ к вашему мобильному устройству.

Список лидеров

Современный рынок предлагает широкий выбор инструментов, основанных на адаптивных алгоритмах и искусственном интеллекте.

Открывает список Okta Adaptive, которая выделяется своим интеллектуальным подходом к оценке рисков. Система анализирует контекст входа и поведение пользователя, что позволяет минимизировать неудобства для легитимных владельцев аккаунтов и одновременно блокировать подозрительные попытки доступа. Платформа поддерживает широкий спектр стандартов, включая устойчивый к фишингу FIDO2, и легко интегрируется с тысячами корпоративных приложений.

Для организаций, которые глубоко интегрированы в экосистему программного обеспечения от Microsoft, оптимальным выбором остается Microsoft Entra ID. Главным преимуществом сервиса является его способность обеспечивать гибкий контроль с помощью политик условного доступа, учитывающих местонахождение пользователя и состояние его устройства. Это решение является особенно масштабируемым для бизнеса любого размера, обеспечивая надежную защиту данных в облачных сервисах Azure и Microsoft 365.

Cisco Duo Security получила репутацию одного из самых дружественных к пользователю решений. Основной акцент здесь сделан на доверии к устройствам и принципах нулевого доверия (Zero Trust). Благодаря удобным push-уведомлениям и проверке состояния здоровья гаджетов перед предоставлением доступа, Duo обеспечивает высокий уровень безопасности даже в средах с удаленным режимом работы.

В сегменте доступных и массовых решений лидером остается Google Identity Platform вместе с приложением Google Authenticator. Google активно продвигает концепцию беспарольного будущего через ключи доступа (Passkeys) и аппаратные ключи Titan, что делает их сервисы чрезвычайно устойчивыми к фишинговым атакам.



Приложения для многофакторной аутентификации могут спасти ваши аккаунты от хакеров

Разработчикам собственных мобильных или веб-приложений стоит обратить внимание на Auth0. Эта платформа предлагает гибкий API-ориентированный дизайн, что позволяет легко встраивать сложные механизмы аутентификации непосредственно в код продукта. Возможность кастомизации рабочих процессов под конкретный бренд делает ее фаворитом для продуктовых команд.

Крупные корпорации со сложными и федеративными средами идентификации часто выбирают Ping Identity. Платформа использует машинное обучение для адаптивного доступа и обеспечивает стабильную работу в гибридных и облачных инфраструктурах. Она идеально подходит для управления большим количеством идентификаторов в разветвленных системах.

Для секторов с высоким уровнем регулирования, таких как государственные учреждения или финансовые институты, незаменимым остается RSA SecurID. Этот ветеран рынка предлагает проверенные временем аппаратные и программные токены, которые обеспечивают высокую степень надежности в условиях строгих требований комплаенса.

Малый и средний бизнес часто предпочитает комбинированные решения, такие как LastPass Business. Сервис сочетает в себе менеджер паролей, функции многофакторной аутентификации и систему единого входа (SSO) в одной платформе, что позволяет экономить средства и упрощать администрирование.

Среди новых игроков стоит отметить AuthX, который фокусируется на инновационных методах идентификации, таких как QR-коды и смарткарты, обеспечивая беспарольный опыт входа. А компания Secret Double Octopus предлагает уникальную технологию, которая полностью устраняет уязвимости, связанные с паролями, благодаря использованию криптографических методов и мобильной биометрии.