Які сервіси багатофакторної автентифікації варті уваги сьогодні?

Цифровий простір стикається з постійним тиском: від фішингових кампаній до складних шкідливих програм, які націлені на однофакторну автентифікацію. Велика кількість випадків витоку даних досі пов'язана саме з компрометацією облікових даних користувачів. У таких умовах багатофакторна автентифікація перетворилася з рекомендованої практики на критичну необхідність, пише 24 Канал.

Багатофакторна автентифікація (MFA) – це метод захисту облікових записів, який вимагає надання двох або більше доказів (факторів) особистості для входу, наприклад, пароль + SMS-код або пароль + код з програми для MFA, або пароль + натискання на сповіщення на телефоні.

Такий підхід значно підвищує безпеку, блокуючи понад 99,9% атак, оскільки зловмиснику недостатньо знати лише пароль, а й потрібно мати фізичний доступ до вашого мобільного пристрою.

Список лідерів

Сучасний ринок пропонує широкий вибір інструментів, що базуються на адаптивних алгоритмах та штучному інтелекті.

Відкриває список Okta Adaptive, яка виділяється своїм інтелектуальним підходом до оцінки ризиків. Система аналізує контекст входу та поведінку користувача, що дозволяє мінімізувати незручності для легітимних власників акаунтів і водночас блокувати підозрілі спроби доступу. Платформа підтримує широкий спектр стандартів, включаючи стійкий до фішингу FIDO2, та легко інтегрується з тисячами корпоративних додатків.

Для організацій, які глибоко інтегровані в екосистему програмного забезпечення від Microsoft, оптимальним вибором залишається Microsoft Entra ID. Головною перевагою сервісу є його здатність забезпечувати гнучкий контроль за допомогою політик умовного доступу, що враховують місцеперебування користувача та стан його пристрою. Це рішення є особливо масштабованим для бізнесу будь-якого розміру, забезпечуючи надійний захист даних у хмарних сервісах Azure та Microsoft 365.

Cisco Duo Security здобула репутацію одного з найбільш дружніх до користувача рішень. Основний акцент тут зроблено на довірі до пристроїв та принципах нульової довіри (Zero Trust). Завдяки зручним push-сповіщенням та перевірці стану здоров'я гаджетів перед наданням доступу, Duo забезпечує високий рівень безпеки навіть у середовищах з віддаленим режимом роботи.

У сегменті доступних і масових рішень лідером залишається Google Identity Platform разом із додатком Google Authenticator. Google активно просуває концепцію безпарольного майбутнього через ключі доступу (Passkeys) та апаратні ключі Titan, що робить їхні сервіси надзвичайно стійкими до фішингових атак.



Додатки для багатофакторної автентифікації можуть урятувати ваші акаунти від хакерів / Зображення All In It Solutions

Розробникам власних мобільних чи вебдодатків варто звернути увагу на Auth0. Ця платформа пропонує гнучкий API-орієнтований дизайн, що дозволяє легко вбудовувати складні механізми автентифікації безпосередньо в код продукту. Можливість кастомізації робочих процесів під конкретний бренд робить її фаворитом для продуктових команд.

Великі корпорації зі складними та федеративними середовищами ідентифікації часто обирають Ping Identity. Платформа використовує машинне навчання для адаптивного доступу та забезпечує стабільну роботу в гібридних і хмарних інфраструктурах. Вона ідеально підходить для управління великою кількістю ідентифікаторів у розгалужених системах.

Для секторів з високим рівнем регулювання, таких як державні установи чи фінансові інституції, незамінним залишається RSA SecurID. Цей ветеран ринку пропонує перевірені часом апаратні та програмні токени, які забезпечують найвищий ступінь надійності в умовах суворих вимог комплаєнсу.

Малий та середній бізнес часто надає перевагу комбінованим рішенням, таким як LastPass Business. Сервіс поєднує в собі менеджер паролів, функції багатофакторної автентифікації та систему єдиного входу (SSO) в одній платформі, що дозволяє економити кошти та спрощувати адміністрування.

Серед нових гравців варто відзначити AuthX, який фокусується на інноваційних методах ідентифікації, таких як QR-коди та смарткарти, забезпечуючи безпарольний досвід входу. А компанія Secret Double Octopus пропонує унікальну технологію, яка повністю усуває вразливості, пов'язані з паролями, завдяки використанню криптографічних методів і мобільної біометрії.