Это означает, что каждый объект индивидуален, строго определен и может быть использован для научных наблюдений. Это как общая фотография с изображением 3,32 миллиарда человек, на которой каждого человека легко узнать.

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Впечатляющее изображение части Молочного пути

Панорамное изображение в полном разрешении и каталог свободно доступны по этой ссылке. Это вторая редакция обзора, сделанная с помощью камеры для изучения темной энергии (DECaPS2), построенной Министерством энергетики США в Межамериканской обсерватории Серро Тололо NSF в Чили в рамках программы NOIRLab.



Часть панорамного изображения галактики / Скриншот

Скрывать такие данные нет смысла. Ученые собирают десятилетиями разбирают и анализируют. Но даже такой объем информации – это игла в стоге сена. Обзор охватил только 6,5% плоскости Молочного Пути, и будут новые и новые редакции этого и других обзоров.

Почему именно эта часть галактики

Обзор неба камерой DECaPS2 – это обзор плоскости Молочного Пути на южном небе, сделанный в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне волн. Первая порция данных DECaPS была опубликована в 2017 году, а с добавлением новых данных обзор теперь охватывает 6,5% ночного неба с охватом на впечатляющие 130 градусов в длину. Хотя это может показаться скромным, но это в 13 000 раз больше угловой площади полной Луны.

Во время двухлетней работы DECaPS2 было получено более 10 Тбайт данных от 21400 отдельных экспозиций. Наблюдение позволило различить около 3,32 миллиарда объектов, что, возможно, является крупнейшим каталогом, составленным сегодня для одной камеры. Но для этого использовался еще не самый большой телескоп – всего лишь с 4-м зеркалом Víctor M. Blanco в Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO).

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Алгоритмы помогают лучше увидеть вселенную

В этом наблюдении впервые были реализованы алгоритмы, позволяющие лучше отделить фон от объекта. Близкие и далекие звезды накладываются друг на друга, как и расположение звезд на фоне светящихся галактик не позволяет отделить один объект от другого. Наконец, пылевые облака не проникают для видимого диапазона электромагнитных волн, с чем пришлось бороться наблюдениями в ближнем инфракрасном диапазоне.

Результатом этого стало появление беспрецедентного по детализации каталога DECaPS2 второй редакции. В сочетании с другими наблюдениями мы все лучше и лучше представляем трехмерную карту нашей галактики.