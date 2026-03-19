Новые процессоры Intel Core Ultra 200HX Plus будут появляться в ноутбуках постепенно, а не одновременно по всему рынку. По данным отчета, некоторые производители уже получили доступ к чипам, тогда как другим придется ждать несколько месяцев. Об этом пишет Digital trends.

Почему новые процессоры получат не все ноутбуки сразу?

Среди первых моделей с новыми процессорами называют ноутбуки от Lenovo и Razer, в частности линейки Legion 7i и Blade 18. В то же время устройства от Dell, MSI, Acer и ASUS могут выйти только во втором или даже третьем квартале 2026 года.

Такой подход объясняется распределением поставок – Intel фактически предоставляет приоритет отдельным партнерам на старте. В самой компании отмечают, что ноутбуки с новыми чипами будут выходить "в течение года", что подтверждает поэтапный запуск вместо одновременного глобального релиза.

Интересно, что некоторые новые модели, например серия ASUS TUF 2026, уже получили эти процессоры, но производитель пока не раскрыл ни цены, ни точные сроки появления в продаже.

Как пишет Techpowerup, для покупателей это означает дополнительные сложности. Если пользователь ориентируется на конкретный бренд, ему, вероятно, придется ждать дольше, чтобы получить ноутбук с новым "железом". В то же время те, кто готовы сменить бренд, смогут приобрести новинки значительно раньше.

Кроме того, это усложняет сравнение моделей. Ноутбук, который вышел раньше, может выглядеть выгоднее только из-за доступности, даже если аналогичные варианты от других производителей появятся позже. В такой ситуации время выхода на рынок становится не менее важным фактором, чем технические характеристики.