Нові процесори Intel Core Ultra 200HX Plus з’являтимуться в ноутбуках поступово, а не одночасно по всьому ринку. За даними звіту, деякі виробники вже отримали доступ до чіпів, тоді як іншим доведеться чекати кілька місяців. Про це пише Digital trends.

Чому нові процесори отримають не всі ноутбуки одразу?

Серед перших моделей із новими процесорами називають ноутбуки від Lenovo та Razer, зокрема лінійки Legion 7i та Blade 18. Водночас пристрої від Dell, MSI, Acer та ASUS можуть вийти лише у другому або навіть третьому кварталі 2026 року.

Такий підхід пояснюється розподілом поставок – Intel фактично надає пріоритет окремим партнерам на старті. У самій компанії зазначають, що ноутбуки з новими чіпами виходитимуть "протягом року", що підтверджує поетапний запуск замість одночасного глобального релізу.

Цікаво, що деякі нові моделі, як-от серія ASUS TUF 2026, вже отримали ці процесори, але виробник поки не розкрив ні ціни, ні точні строки появи у продажу.

Як пише Techpowerup, для покупців це означає додаткові складнощі. Якщо користувач орієнтується на конкретний бренд, йому, ймовірно, доведеться чекати довше, щоб отримати ноутбук із новим "залізом". Водночас ті, хто готові змінити бренд, зможуть придбати новинки значно раніше.

Крім того, це ускладнює порівняння моделей. Ноутбук, який вийшов раніше, може виглядати вигіднішим лише через доступність, навіть якщо аналогічні варіанти від інших виробників з’являться пізніше. У такій ситуації час виходу на ринок стає не менш важливим фактором, ніж технічні характеристики.