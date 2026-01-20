В течение многих лет защитные пленки использовали для предотвращения царапин и трещин экрана. Однако сегодня большинство смартфонов оснащены закаленным стеклом вроде Gorilla Glass, Ceramic Shield или подобными решениями. Такие материалы специально разработаны для высокой устойчивости к ударам и износу, что значительно уменьшает потребность в дополнительной защите. Об этом рассказывает Gizmochina.

Смотрите также 5 лучших Android-смартфонов 2025 года по мнению экспертов

Почему защитные пленки потеряли актуальность?

В премиальных моделях производители уделяют еще больше внимания прочности дисплея и общему качеству сборки. На рынке уже можно найти смартфоны с повышенной или даже военной сертификацией надежности, что раньше было редкостью.

Большинство классических защитных пленок изготавливаются из тонкого пластика, который почти не помогает во время падений. Основной их функцией была защита от царапин, но современное стекло значительно менее чувствительно к контакту с повседневными предметами. Ключи или монеты в кармане обычно не способны повредить новые дисплеи, если телефон не контактирует с абразивными материалами.

Как пленки влияют на качество экрана?

Еще один минус защитных пленок – ухудшение визуального восприятия. Со временем на поверхности пленки появляются микроцарапины, которые становятся заметнее повреждения на самом дисплее. Это может снижать четкость изображения и яркость цветов.

Если главное беспокойство связано с падениями, более эффективным решением является чехол с поднятыми краями, которые защищают экран при ударах об углы или бока. В то же время и такие аксессуары сегодня не всегда являются критически необходимыми.

Как пишет android authority, защитные пленки все еще могут добавить дополнительный уровень спокойствия, но для большинства современных смартфонов они перестали быть необходимостью. Прочные дисплеи и продуманная конструкция позволяют устройствам без проблем выдерживать ежедневные нагрузки. Если же нужна дополнительная защита, целесообразнее выбрать качественный чехол, который уменьшает риск трещин без ущерба для вида и работы экрана.