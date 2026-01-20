Протягом багатьох років захисні плівки використовували для запобігання подряпинам і тріщинам екрана. Однак сьогодні більшість смартфонів оснащені загартованим склом на кшталт Gorilla Glass, Ceramic Shield або подібними рішеннями. Такі матеріали спеціально розроблені для високої стійкості до ударів і зношування, що значно зменшує потребу в додатковому захисті. Про це розповідає Gizmochina.

Дивіться також 5 найкращих Android-смартфонів 2025 року на думку експертів

Чому захисні плівки втратили актуальність?

У преміальних моделях виробники приділяють ще більше уваги міцності дисплея та загальній якості збірки. На ринку вже можна знайти смартфони з підвищеною або навіть військовою сертифікацією надійності, що раніше було рідкістю.

Більшість класичних захисних плівок виготовляються з тонкого пластику, який майже не допомагає під час падінь. Основною їхньою функцією був захист від подряпин, але сучасне скло значно менш чутливе до контакту з повсякденними предметами. Ключі чи монети в кишені зазвичай не здатні пошкодити нові дисплеї, якщо телефон не контактує з абразивними матеріалами.

Як плівки впливають на якість екрана?

Ще один мінус захисних плівок – погіршення візуального сприйняття. З часом на поверхні плівки з'являються мікроподряпини, які стають помітнішими за ушкодження на самому дисплеї. Це може знижувати чіткість зображення та яскравість кольорів.

Якщо головне занепокоєння пов'язане з падіннями, більш ефективним рішенням є чохол із піднятими краями, які захищають екран при ударах об кути або боки. Водночас і такі аксесуари сьогодні не завжди є критично необхідними.

Як пише android authority, захисні плівки все ще можуть додати додатковий рівень спокою, але для більшості сучасних смартфонів вони перестали бути необхідністю. Міцні дисплеї та продумана конструкція дозволяють пристроям без проблем витримувати щоденні навантаження. Якщо ж потрібен додатковий захист, доцільніше обрати якісний чохол, який зменшує ризик тріщин без шкоди для вигляду та роботи екрана.