Как наблюдать "парад планет"?

Это редкое небесное собрание начнется в воскресенье, 17 августа 2025 года. До 20 августа украинцы и жители других стран Северного полушария будут иметь редкую возможность увидеть в небе сразу шесть планет нашей Солнечной системы: Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, а также далекие Уран и Нептун, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

Лучшее время для наблюдений – это ранние часы, примерно за час до восхода солнца. Нужно найти местность с открытым восточным горизонтом, подальше от городских огней, которые могут помешать насладиться зрелищем. Хотя пять из этих планет уже украшали утреннее небо в течение последних недель, именно присоединение к ним Меркурия делает это событие особенным, доводя количество планет-участниц до шести.

Этот "парад" станет финальным в 2025 году. Предыдущий раз подобное явление наблюдалось в январе 2025 года, а уже в феврале Меркурий увеличил количество планет до семи.

Чтобы увидеть большинство планет, не понадобится специальное оборудование:

При условии ясной погоды и чистого неба, вы легко сможете разглядеть невооруженным глазом Венеру, Юпитер и Сатурн. Они будут выглядеть как яркие звезды.

Меркурий также будет достаточно ярким для наблюдения без телескопа, однако его близость к горизонту может стать определенным вызовом для наблюдателей.

А вот для того, чтобы увидеть двух ледяных гигантов, придется воспользоваться помощью оптики. Уран, который на небе расположится между Юпитером и Сатурном, и Нептун, что будет находиться вблизи Сатурна, слишком тусклые и далекие, чтобы их можно было заметить без хорошего телескопа.

Особую красоту этому астрономическому явлению придаст Луна, находящаяся в фазе убывающего серпа. 17 и 18 августа она взойдет над Юпитером и Венерой – двумя самыми яркими планетами нашего ночного неба, которые сейчас медленно расходятся после своего чрезвычайно близкого сближения 12 августа.

Настоящей визуальной кульминацией парада обещают стать утро 19 и 20 августа. В эти дни тонкий, едва заметный серп Луны окажется в непосредственной близости к Юпитеру и Венере. После этого, примерно с 21 августа, условия для наблюдения начнут ухудшаться. Меркурий снова начнет прятаться в ярких солнечных лучах, и увидеть его станет значительно сложнее, что и будет означать завершение "парада".

В чем суть "парада планет" и почему большинство понимает его неправильно?

Все планеты на самом деле не будут расположены в космосе четко друг возле друга, формируя линию, как мы будем видеть это на небе. Они также не будут находиться друг за другом, как это обычно рисуют на иллюстративных схемах (явление, известное как большое планетарное соединение). Вместо этого они остаются на своих орбитах, далеко друг от друга. Однако при нашей визуальной перспективе, то есть на нашей небесной плоскости, это выглядит так, будто планеты находятся на одной линии.

Это происходит потому, что все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по плоской плоскости, которая называется эклиптикой. Орбиты некоторых планет немного наклонены выше или ниже этой плоскости, но все они более-менее на одном уровне, как канавки на пластинке, благодаря тому, как формируются звезды, подобные нашему Солнцу.

Так что во время "парада планет" планеты расположатся с одной стороны от Солнца, но на гигантском расстоянии друг от друга, как по вертикали, так и по горизонтали. На самом деле это не редкость, когда несколько планет находятся по одну сторону Солнца одновременно, но гораздо реже случается ситуация, когда большинство или даже все планеты встречаются на нашем небе.

Полезные советы

Существуют инструменты, которыми вы можете воспользоваться, чтобы узнать время и местонахождение планет на небе.