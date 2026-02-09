В начале года Google представила концепцию Personal Intelligence, которая позволяет Gemini использовать данные из Gmail, Google Photos Google Photos, истории поиска и YouTube для персонализации ответов. Теперь компания, похоже, готовится интегрировать эту функцию в один из своих самых мощных AI-инструментов для работы с текстами – NotebookLM. Об этом пишет Android Police.

Как Personal Intelligence может изменить работу с NotebookLM?

Главная особенность NotebookLM заключается в том, что он формирует ответы, опираясь исключительно на источники, которые добавляет сам пользователь. С появлением Personal Intelligence Google хочет пойти дальше и научить сервис анализировать предыдущие чаты, чтобы лучше понимать запросы, стиль мышления и рабочие привычки человека.

Как сообщает TestingCatalog, в NotebookLM уже заметили переключатель Personal Intelligence. Он появился как в общих настройках, так и на уровне отдельных блокнотов. Это указывает на то, что пользователи смогут сами решать, применять ли персонализацию ко всем заметкам, или только к выбранным проектам.

По данным из внутренних строк кода, Personal Intelligence в NotebookLM может формировать персональный профиль пользователя на основе диалогов. Такой профиль поможет инструменту адаптировать ответы под индивидуальные предпочтения. Один из примеров описывает пользователя как исследователя, заинтересованного в AI и машинном обучении, который предпочитает сжатые технические объяснения с примерами кода. При этом ожидается, что это описание можно будет редактировать, если система сделает ложные выводы.

Пока остается непонятным, как именно будет работать Personal Intelligence в NotebookLM на практике. Предположительно, инструмент сможет обращаться к предыдущим чатам, чтобы получать дополнительный контекст и точнее отвечать на запросы.

Поскольку NotebookLM ориентирован на длительные исследовательские проекты, заметки и работу с большими текстами, персонализация может иметь здесь значительно больший эффект, чем в обычных чатботах. Включенная функция позволит сервису учитывать желаемый тон, формат подачи информации и круг интересов без постоянного повторения инструкций.

В отличие от Personal Intelligence в Gemini, которая использует данные из различных сервисов Google, версия для NotebookLM, вероятно, будет более замкнутой и ограниченной только внутренними чатами. Поскольку функцию заметили только на этапе тестирования, до ее публичного запуска может пройти некоторое время. В то же время Google активно развивает NotebookLM, поэтому появление новой возможности может быть не за горами.