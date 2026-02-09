На початку року Google представила концепцію Personal Intelligence, яка дозволяє Gemini використовувати дані з Gmail, Google Photos, історії пошуку та YouTube для персоналізації відповідей. Тепер компанія, схоже, готується інтегрувати цю функцію в один зі своїх найпотужніших AI-інструментів для роботи з текстами – NotebookLM. Про це пише Android Police.

Як Personal Intelligence може змінити роботу з NotebookLM?

Головна особливість NotebookLM полягає в тому, що він формує відповіді, спираючись виключно на джерела, які додає сам користувач. З появою Personal Intelligence Google хоче піти далі й навчити сервіс аналізувати попередні чати, щоб краще розуміти запити, стиль мислення та робочі звички людини.

Як повідомляє TestingCatalog, у NotebookLM уже помітили перемикач Personal Intelligence. Він з'явився як у загальних налаштуваннях, так і на рівні окремих блокнотів. Це вказує на те, що користувачі зможуть самі вирішувати, чи застосовувати персоналізацію до всіх нотаток, чи лише до вибраних проєктів.

За даними з внутрішніх рядків коду, Personal Intelligence у NotebookLM може формувати персональний профіль користувача на основі діалогів. Такий профіль допоможе інструменту адаптувати відповіді під індивідуальні вподобання. Один із прикладів описує користувача як дослідника, зацікавленого в AI та машинному навчанні, який надає перевагу стислим технічним поясненням із прикладами коду. При цьому очікується, що цей опис можна буде редагувати, якщо система зробить хибні висновки.

Наразі залишається незрозумілим, як саме працюватиме Personal Intelligence у NotebookLM на практиці. Імовірно, інструмент зможе звертатися до попередніх чатів, щоб отримувати додатковий контекст і точніше відповідати на запити.

Оскільки NotebookLM орієнтований на тривалі дослідницькі проєкти, нотатки та роботу з великими текстами, персоналізація може мати тут значно більший ефект, ніж у звичайних чатботах. Увімкнена функція дозволить сервісу враховувати бажаний тон, формат подачі інформації та коло інтересів без постійного повторення інструкцій.

На відміну від Personal Intelligence в Gemini, яка використовує дані з різних сервісів Google, версія для NotebookLM, ймовірно, буде більш замкненою та обмеженою лише внутрішніми чатами. Оскільки функцію помітили лише на етапі тестування, до її публічного запуску може минути певний час. Водночас Google активно розвиває NotebookLM, тож поява нової можливості може бути не за горами.