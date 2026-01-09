Базовый POCO M8 5G получил процессор Snapdragon 6 Gen 3, который работает вместе с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Объем встроенного хранилища может достигать 512 ГБ формата UFS 2.2. Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2 и поддерживает ИИ-инструменты, в частности Google Gemini и Circle to Search. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт POCO.

Чем отличаются POCO M8 5G и POCO M8 Pro 5G?

Модель оснащена 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Основная камера использует 50 Мп сенсор Light Fusion 400, а фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5520 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Среди других особенностей – сканер отпечатков пальцев в дисплее, защита от пыли и воды по стандарту IP66, а также стереодинамики с Dolby Atmos.

Как пишет Mezha, POCO M8 Pro 5G позиционируется как более продвинутая версия. Смартфон работает на чипе Snapdragon 7s Gen 4, оснащен системой охлаждения IceLoop и предлагается с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Дисплей увеличили до 6,83 дюйма – это AMOLED-панель с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а также защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Камеры у Pro-версии также более серьезные. Основной модуль построен на 50 Мп сенсоре Light Fusion 800 с оптической стабилизацией, дополненном 8 Мп ультраширокоугольной камерой. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Аккумулятор на 6500 мА-ч выполнен по технологии silicon-carbon, поддерживает быструю зарядку 100 Вт и реверсивную зарядку 22,5 Вт. Также смартфон получил защиту IP68, модуль NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

В Украине POCO M8 5G уже продается по цене от 9 999 грн. POCO M8 Pro 5G стоит 13 999 грн в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 16 999 грн за конфигурацию с 12 ГБ. Обе модели доступны в черном, серебряном и зеленом цветах.