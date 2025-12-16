Экосистема Apple ежегодно обрастает новыми аксессуарами и гаджетами, которые раскрывают возможности iPhone, Mac и Apple Watch еще полнее. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

Какие гаджеты и аксессуары для Apple актуальны в 2025 году?

Nomad Tracking Card – это тонкий трекер в форме карточки с поддержкой Apple Find My. Он позволяет отслеживать кошелек или документы, получать уведомления о забытых вещах и находить утерянные предметы во время путешествий. Карточка заряжается беспроводно через MagSafe и работает до пяти месяцев без подзарядки. Стандартная цена составляет 29,99 доллара.

OWC Ultra Fast External SSD

Внешний SSD от OWC предназначен для работы с большими объемами данных на Mac. Накопитель использует интерфейс Thunderbolt, обеспечивает высокую скорость передачи данных, работает бесшумно и стабильно даже под нагрузкой. Версия на 2 ТБ стоит 349,99 доллара, также доступны варианты до 8 ТБ или отдельный корпус для установки собственного SSD.

Belkin 3-in-1 Wireless Charging Station

Belkin 3-in-1 Wireless Charging Station позволяет одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods или второй iPhone. Актуальная версия поддерживает 15 Вт MagSafe-зарядку и быструю зарядку Apple Watch. Станция подходит для использования на рабочем столе или у кровати и имеет лаконичный дизайн.

OtterBox 2-in-1 Crossbody Strap

OtterBox 2-in-1 Crossbody Strap – ремешок для iPhone, который крепится к совместимому чехлу и позволяет носить смартфон на шее или через плечо. Аксессуар совместим с чехлами для iPhone 17, поддерживающими формат Crossbody Strap, и снижает риск потери устройства в повседневном использовании.

BACKBONE One Mobile Gaming Controller

BACKBONE One – мобильный игровой контроллер для iPhone 15 и более новых моделей, а также для Android-смартфонов с USB-C. Он обеспечивает физическое управление с кнопками и стиками, что делает мобильные игры более удобными и приближенными к консольному опыту. Устройство подходит для популярных игр, в частности Fortnite, и стоит 99,99 доллара.