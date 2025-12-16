Екосистема Apple щороку обростає новими аксесуарами та гаджетами, які розкривають можливості iPhone, Mac і Apple Watch ще повніше. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на 9to5mac.

Які гаджети та аксесуари для Apple актуальні у 2025 році?

Nomad Tracking Card – це тонкий трекер у формі картки з підтримкою Apple Find My. Він дозволяє відстежувати гаманець або документи, отримувати сповіщення про забуті речі та знаходити загублені предмети під час подорожей. Картка заряджається бездротово через MagSafe і працює до п'яти місяців без підзарядки. Стандартна ціна становить 29,99 долара.

OWC Ultra Fast External SSD

Зовнішній SSD від OWC призначений для роботи з великими обсягами даних на Mac. Накопичувач використовує інтерфейс Thunderbolt, забезпечує високу швидкість передачі даних, працює безшумно і стабільно навіть під навантаженням. Версія на 2 ТБ коштує 349,99 долара, також доступні варіанти до 8 ТБ або окремий корпус для встановлення власного SSD.

Belkin 3-in-1 Wireless Charging Station

Belkin 3-in-1 Wireless Charging Station дозволяє одночасно заряджати iPhone, Apple Watch і AirPods або другий iPhone. Актуальна версія підтримує 15 Вт MagSafe-заряджання та швидку зарядку Apple Watch. Станція підходить для використання на робочому столі або біля ліжка і має лаконічний дизайн.

OtterBox 2-in-1 Crossbody Strap

OtterBox 2-in-1 Crossbody Strap – ремінець для iPhone, який кріпиться до сумісного чохла та дозволяє носити смартфон на шиї або через плече. Аксесуар сумісний з чохлами для iPhone 17, що підтримують формат Crossbody Strap, і знижує ризик втрати пристрою в повсякденному використанні.

BACKBONE One Mobile Gaming Controller

BACKBONE One – мобільний ігровий контролер для iPhone 15 і новіших моделей, а також для Android-смартфонів з USB-C. Він забезпечує фізичне керування з кнопками та стіками, що робить мобільні ігри зручнішими і наближеними до консольного досвіду. Пристрій підходить для популярних ігор, зокрема Fortnite, та коштує 99,99 долара.