Современная космическая инфраструктура становится все более насыщенной – на орбите работают тысячи аппаратов, от Starlink до МКС. В этих условиях быстрое маневрирование, техническое обслуживание и удаление мусора приобретают большое значение. Portal Systems, основанная в 2021 году Джессом Торнбургом, бывшим инженером Amazon, SpaceX и NASA, предлагает необычный подход – движение на солнечном тепле. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на информацию сайта Portal Systems.

Чем Portal Systems хочет изменить движение в космосе?

Компания создает космический аппарат Supernova, который должен выполнять широкий перечень задач: доставлять полезные грузы, проводить орбитальное техобслуживание, реагировать на изменения ситуации и убирать обломки. В основе этих возможностей – солнечная тепловая система HEX.

Supernova использует зеркала, концентрирующие солнечный свет на специальную термобатарею. Накопленное тепло передается в 3D-печатный теплообменник и двигатель, который в Portal Systems называют HEX thruster. Через него проходит аммиак, который расширяется под воздействием высокой температуры и создает тягу для маневров. Такой метод, по мнению разработчиков, позволит быстрее двигаться между орбитами и работать значительно дольше без риска исчерпать топливо.

Компания планирует запустить первый аппарат в 2026 году. И хотя идея использования солнечной энергии в космической тяге не нова, Portal Systems убеждена, что ее HEX-технология способна сделать эту концепцию практичной.

На какие задачи рассчитана Supernova?

Portal Systems хочет закрыть сразу три сегмента рынка:

– работа с коммерческими операторами, включая орбитальный сервис;

– поддержка научных проектов и транспортировка грузов;

– усиление национальной безопасности через мониторинг возможных угроз.

Последнее направление становится все более актуальным. Несмотря на проблемы с развитием двигателей, Россия заявляет о намерении создать собственную космическую станцию и уменьшить международное сотрудничество, что повышает важность быстрого реагирования в космосе.

Portal Systems имеет 8 000 квадратных футов R&D-площадей в штате Вашингтон и привлекла 20 миллионов долларов венчурных инвестиций. Среди партнеров – United States Space Command, Space Force и другие организации. До конца 2026 года компания планирует открыть 50 000 квадратных футов производства и выпускать один аппарат ежемесячно.

Преимущества HEX-двигателя очевидны: отсутствие сжигания топлива, возможность использования простого пропеллента, более длинные миссии и быстрые маневры. Сторонники технологии считают, что это откроет путь к глубокому космосу, облегчит полеты к Луне и Марсу и уменьшит риск столкновений на орбите.

Но есть и скептики: новая система может стать лишь еще одним вариантом тяги, а не революцией. В космической отрасли любая нестандартная технология - большой риск. Ошибка способна стоить компании миллионы долларов, поэтому консервативность часто берет верх.

Несмотря на сомнения, стартап движется быстрыми темпами. Уже в 2026 году станет понятно, способна ли Supernova выполнить все обещания и станет ли солнце новым источником движения для космических аппаратов.

Почему спутники Starlink могут вредить атмосфере Земли?

SpaceX ежедневно уничтожает в атмосфере один-два спутника Starlink, и это количество будет расти. По словам астрофизика Джонатана Макдавелла из Гарварда, такая практика может иметь опасные последствия для Земли – от загрязнения атмосферы до повышения риска синдрома Кесслера.

Астрофизик Джонатан Макдавелл объясняет, что при полном развертывании созвездия Starlink и других спутниковых сетей, таких как Amazon Kuiper, на низкой орбите может находиться около 30 тысяч аппаратов. Это будет означать до пяти сгораний спутников ежедневно, ведь средний срок службы одного – около пяти лет. "Если хотя бы один процент из запланированных 30 тысяч спутников Starlink выйдет из строя на орбите, это будет означать 300 крупных обломков – достаточно, чтобы спровоцировать эффект Кесслера", – предупреждает Макдавелл.