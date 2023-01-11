Основой видеозаписи стали изображения, сделанные с помощью камеры SDO в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне с интервалом 108 секунд. Аппарат размещается на геостационарной орбите высотой 22 тыщи км от поверхности Земли.

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Солнце совершает полный оборот вокруг своей оси за 27 дней, благодаря чему обсерватория может фиксировать постоянные изменения, происходящие на поверхности звезды.

При этом аппарат исследует внутреннюю часть светила, его магнитное поле и горячую плазму в солнечной короне. Каждый день SDO делает близко 70 тысяч изображений, а общий объем собранных посредством обсерватории данных составляет около 1,5 Тбайт. Космический аппарат помог ученым создать самый большой набор данных о Солнце.

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Представленное видео наглядно демонстрирует непрерывно происходящие изменения на поверхности Солнца. Благодаря SDO мы можем видеть огромные петли плазмы, изгибающиеся вдоль силовых линий магнитного поля звезды. Также на видео можно увидеть солнечные вспышки, сопровождающиеся выбросом плазмы.

Любопытно, что основная миссия SDO истекла еще в 2015 году, но NASA продлило срок службы аппарата до 2030 года, поскольку обсерватория может оказаться весьма полезной для дальнейшего изучения Солнца.

Раньше мы писали о том, что Земля приблизилась на ближайшее расстояние до Солнца за весь год. Приближение составило 147 миллионов километров, это на 4,8 миллиона километров ближе, чем самая отдаленная точка от Солнца. Момент сближения совпал с геомагнитной бурей на Солнце, накрывшей Землю 4 января.