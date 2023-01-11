Основою відео стали зображення, зроблені за допомогою камери SDO в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні з інтервалом 108 секунд. Апарат розташовується на геостаціонарній орбіті висотою 22 тисячі кілометрів від поверхні Землі.

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Сонце робить повний оберт навколо своєї осі за 27 днів, завдяки чому обсерваторія може фіксувати постійні зміни, що відбуваються на поверхні зірки.

Разом із цим апарат досліджує внутрішню частину світила, його магнітне поле і гарячу плазму в сонячній короні. Щодня SDO робить близько 70 тисяч зображень, а загальний обсяг зібраних за допомогою обсерваторії даних становить близько 1,5 Тбайт. Космічний апарат допоміг ученим створити найбільший набір даних про Сонце.

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Представлене відео наочно демонструє зміни, які безперервно відбуваються на поверхні Сонця. Завдяки SDO ми можемо бачити величезні петлі плазми, що згинаються вздовж силових ліній магнітного поля зірки. Також на відео можна побачити сонячні спалахи, які супроводжуються викидом плазми.

Цікаво, що основна місія SDO закінчилася ще 2015 року, але NASA продовжило термін служби апарата до 2030 року, оскільки обсерваторія може виявитися вельми корисною для подальшого вивчення Сонця.

Раніше ми писали про те, що Земля наблизилася на найближчу відстань до Сонця за увесь рік. Наближення склало 147 мільйонів кілометрів, це на 4,8 мільйона кілометрів ближче, ніж найвіддаленіша точка від Сонця. Момент зближення збігся з геомагнітною бурею на Сонці, яка накрила Землю 4 січня.