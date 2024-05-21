Плотные скопления газа и пыли в туманности Ориона традиционно заслоняют многие ее структуры при наблюдении в видимом спектре света. Однако инфракрасные возможности телескопа Джеймса Уэбба позволяют ему заглянуть сквозь эти скопления, что позволяет четче разглядеть нагретые облака.

А тем временем Астронавты NASA испытывают нетрадиционные скафандры в пустыне Аризоны и это выглядит странно

Эти облака нагреваются и рассеиваются ультрафиолетовым излучением от молодых, горячих звезд в туманности.

Это излучение не только изменяет физическое состояние пыли и газа туманности, но и инициирует многочисленные химические реакции.

Программа PDRs4All, что расшифровывается как "область фотодиссоциации для всех", ставит целью детальное изучение этих процессов. Спектрометры телескопа Джеймса Вебба, хотя и менее широкоугольные, чем его оптические и инфракрасные инструменты, предоставляют значительно больше детальной информации за кадр по сравнению с инструментами видимого света.

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Исследователи идентифицировали более 600 химических веществ и соединений в туманности Ориона, предлагая широкие данные, которые будут анализироваться годами. Начальные результаты представляют лишь часть собранной информации. Эти данные обещают значительно улучшить наше понимание ранних стадий звездообразования.