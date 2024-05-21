Щільні скупчення газу і пилу в туманності Оріона традиційно затуляють багато її структур при спостереженні у видимому спектрі світла. Однак інфрачервоні можливості телескопа Джеймса Вебба дозволяють йому зазирнути крізь ці скупчення, що дає змогу чіткіше розгледіти нагріті хмари.

А тим часом Астронавти NASA випробовують нетрадиційні скафандри в пустелі Арізони і це виглядає дивно

Ці хмари нагріваються і розсіюються ультрафіолетовим випромінюванням від молодих, гарячих зірок у туманності.

Це випромінювання не лише змінює фізичний стан пилу і газу туманності, але й ініціює численні хімічні реакції.

Програма PDRs4All, що розшифровується як "область фотодисоціації для всіх", ставить за мету детальне вивчення цих процесів. Спектрометри телескопа Джеймса Вебба, хоча й менш ширококутні, ніж його оптичні та інфрачервоні інструменти, надають значно більше детальної інформації за кадр порівняно з інструментами видимого світла.

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Дослідники ідентифікували понад 600 хімічних речовин і сполук у туманності Оріона, пропонуючи широкі дані, які аналізуватимуться роками. Початкові результати представляють лише частину зібраної інформації. Ці дані обіцяють значно покращити наше розуміння ранніх стадій зореутворення.