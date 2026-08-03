Рекордные показатели в открытом доступе

Китайский технологический гигант официально представил Qwen 3.8 Max, которая стала самой большой и самой производительной моделью компании на сегодняшний день. Система основана на архитектуре Mixture-of-Experts (смесь экспертов), а общее количество ее параметров достигает впечатляющих 2,4 триллиона. Несмотря на такой масштаб, для обработки каждого отдельного запроса алгоритм активирует лишь 95 миллиардов параметров, что позволяет поддерживать высокую скорость работы при умеренных вычислительных затратах, пишет Neowin.

Qwen 3.8 Max уже доступна через платформу QwenCloud, а на следующей неделе разработчики планируют открыть веса модели на ресурсах Hugging Face и ModelScope.

Система поддерживает работу с текстом, изображениями и видео, а ее контекстное окно составляет 1 миллион токенов. Это позволяет нейросети анализировать огромные объемы информации за один раз, что ставит ее в один ряд с передовыми западными аналогами.

Доминирование в бенчмарках и кодировании

В ходе независимого тестирования Qwen 3.8 Max продемонстрировала значительное преимущество над такими моделями, как GPT-5.6 Sol от OpenAI и Claude Fable 5 от Anthropic. Китайская разработка опередила конкурентов в семи различных оценках кодирования и общих логических способностей.

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Еще более убедительными оказались результаты в мультимодальных тестах: Qwen 3.8 Max заняла лидирующие позиции в 36 различных испытаниях, связанных с машинным зрением.

Alibaba позиционирует свою новинку как идеальный инструмент для автономного написания программного кода. Модель способна самостоятельно выполнять сложные инженерные задачи в течение более 10 дней. В частности, в ходе внутренних тестов Qwen 3.8 Max успешно завершила программный проект за 16 дней без вмешательства человека.

Глобальная война нейросетей

Это событие стало очередным свидетельством того, что китайские лаборатории стремительно сокращают отставание от американских конкурентов. Недавно компания Moonshot AI выпустила модель Kimi K3 с 2,8 триллионами параметров, а стартап DeepSeek представил DeepSeek-V4-Flash, который предлагает расширенные возможности кодирования по значительно более низкой цене.

Усиление конкуренции уже заставило западных игроков пересмотреть свою ценовую стратегию. Например, OpenAI недавно снизила стоимость использования своих моделей Luna и Terra на 20–80 процентов.

Пока Alibaba покоряет бенчмарки, OpenAI сосредоточивается на глубоких научных исследованиях. Их будущая модель Astra уже продемонстрировала прорыв, решив 10 сложных математических задач, которые оставались нерешенными десятилетиями.

Ожидается, что появление таких мощных систем, как Qwen 3.8 Max и Astra, ускорит развитие науки и автоматизацию программирования уже к 2028 году.