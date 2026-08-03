Рекордні параметри у відкритому доступі

Китайський технологічний гігант офіційно презентував Qwen 3.8 Max, яка стала найбільшою та найпродуктивнішою моделлю компанії на сьогодні. Система базується на архітектурі Mixture-of-Experts (суміш експертів), а загальна кількість її параметрів сягає вражаючих 2,4 трильйона. Попри такий масштаб, для обробки кожного окремого запиту алгоритм активує лише 95 мільярдів параметрів, що дозволяє підтримувати високу швидкість роботи при помірних витратах на обчислення, пише Neowin.

Qwen 3.8 Max уже доступна через платформу QwenCloud, а наступного тижня розробники планують відкрити ваги моделі на ресурсах Hugging Face та ModelScope.

Система підтримує роботу з текстом, зображеннями та відео, а її контекстне вікно становить 1 мільйон токенів. Це дозволяє нейромережі аналізувати величезні обсяги інформації за один раз, що ставить її в один ряд із передовими західними аналогами.

Домінування в бенчмарках та кодуванні

У ході незалежного тестування Qwen 3.8 Max продемонструвала значну перевагу над такими моделями, як GPT-5.6 Sol від OpenAI та Claude Fable 5 від Anthropic. Китайська розробка випередила конкурентів у семи різних оцінках кодування та загальних логічних здібностей.

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Ще переконливішими виявилися результати в мультимодальних тестах: Qwen 3.8 Max захопила лідерство у 36 різних випробуваннях, пов'язаних із машинним зором.

Alibaba позиціонує свою новинку як ідеальний інструмент для автономного написання програмного коду. Модель здатна самостійно виконувати складні інженерні завдання протягом понад 10 днів. Зокрема, під час внутрішніх тестів Qwen 3.8 Max успішно завершила програмний проєкт за 16 днів без втручання людини.

Глобальна війна нейромереж

Ця подія стала черговим свідченням того, що китайські лабораторії стрімко скорочують відставання від американських суперників. Нещодавно компанія Moonshot AI випустила модель Kimi K3 з 2,8 трильйонами параметрів, а стартап DeepSeek представив DeepSeek-V4-Flash, який пропонує розширені можливості кодування за значно нижчу ціну.

Посилення конкуренції вже змусило західних гравців переглядати свою цінову стратегію. Наприклад, OpenAI нещодавно знизила вартість використання своїх моделей Luna та Terra на 20 – 80 відсотків.

Поки Alibaba підкорює бенчмарки, OpenAI фокусується на глибоких наукових дослідженнях. Їхня майбутня модель Astra вже продемонструвала прорив, розв'язавши 10 складних математичних задач, які залишалися відкритими десятиліттями.

Очікують, що поява таких потужних систем, як Qwen 3.8 Max та Astra, прискорить розвиток науки та автоматизацію програмування вже до 2028 року.