Тим Кук не покидает компанию полностью, а переходит на должность исполнительного председателя совета директоров, объясняет 24 Канал.

Как мир реагирует на уход Кука

Новость об отставке Тима Кука вызвала оживленную реакцию среди мировых лидеров и известных бизнесменов. Многие отметили его выдающийся вклад в развитие компании.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, назвал Тима Кука "легендой" и поблагодарил его за все, что он сделал, и за саму компанию Apple.

Tim Cook is a legend.



Я очень благодарен за все, что он сделал, и я очень благодарен за Apple. - Сэм Альтман (@sama) 20 апреля, 2026

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что всегда был большим поклонником Тима Кука. По его мнению, под руководством Кука компания достигла значительно больших успехов, чем могла бы достичь даже при Стиве Джобсе.

Председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт отметил, что "Apple не была бы такой, как сегодня, без Тима Кука", назвав его "единственным в своем роде", пишет CNBC.

Губернатор Алабамы Кей Айви выразила гордость за своего земляка, пожелав ему дальнейших успехов, а основатель Oculus VR Палмер Лаки отреагировал несколько странно и коротко: "Покойся с миром, Тим Apple".

RIP Tim Apple - Palmer Luckey (@PalmerLuckey) 20 апреля, 2026

Кто возглавит Apple и какие еще изменения произойдут

Apple объявила о смене генерального директора в официальном сообщении на сайте. Тим Кук, который возглавлял компанию с 2011 года, покинет пост 1 сентября 2026 года, а его преемником станет Джон Тернус, старший вице-президент по аппаратной инженерии.

За 15 лет его руководства рыночная капитализация технологического гиганта капитализация технологического гиганта выросла с 350 миллиардов долларов до более чем 4 триллионов. За это время компания выпустила такие знаковые продукты, как Apple Watch, AirPods, сервис Apple Pay и гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro.

Новым генеральным директором станет 50-летний Джон Тернус, который работает в Apple с 2001 года и участвовал в создании ключевых продуктов компании. Сам Тим Кук охарактеризовал его как "визионера с мышлением инженера и душой инноватора". Тернус также войдет в состав совета директоров.

Я глубоко благодарен за эту возможность продолжать миссию Apple. Проведя почти всю свою карьеру в Apple, мне посчастливилось работать под руководством Стива Джобса и иметь Тима Кука в качестве своего наставника... Я с большим уважением принимаю эту роль и обещаю управлять компанией, придерживаясь ценностей и видения, которые уже полвека определяют это особое место,

– отметил Тернус.

Что дальше будет делать Тим Кук?

В своей новой роли исполнительного председателя совета директоров Тим Кук сосредоточится на стратегической поддержке нового CEO и на взаимодействии с правительствами по всему миру.

В то же время Apple проводит масштабную реорганизацию: Джони Сруджи, который ранее возглавлял подразделение аппаратных технологий, станет главным аппаратным директором (Chief Hardware Officer). Он объединит под своим руководством департаменты аппаратной инженерии и аппаратных технологий.