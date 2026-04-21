Тім Кук не залишає компанію повністю, а переходить на посаду виконавчого голови ради директорів, пояснює 24 Канал.

Як світ реагує на відхід Кука

Новина про відставку Тіма Кука викликала жваву реакцію серед світових лідерів та відомих бізнесменів. Багато хто відзначив його видатний внесок у розвиток компанії.

Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, назвав Тіма Кука "легендою" та подякував йому за все, що він зробив, і за саму компанію Apple.

Tim Cook is a legend.



I am very thankful for everything he has done and I am very thankful for Apple. — Sam Altman (@sama) April 20, 2026

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що завжди був великим шанувальником Тіма Кука. На його думку, під керівництвом Кука компанія досягла значно більших успіхів, ніж могла б досягти навіть за Стіва Джобса.

Голова Berkshire Hathaway Воррен Баффет наголосив, що "Apple не була б такою, як сьогодні, без Тіма Кука", назвавши його "єдиним у своєму роді", пише CNBC.

Губернаторка Алабами Кей Айві висловила гордість за свого земляка, побажавши йому подальших успіхів, а засновник Oculus VR Палмер Лакі відреагував дещо дивно і коротко: "Спочивай з миром, Тім Apple".

RIP Tim Apple — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) April 20, 2026

Хто очолить Apple та які ще зміни відбудуться

Apple оголосила про зміну генерального директора в офіційному повідомленні на сайті. Тім Кук, який очолював компанію з 2011 року, залишить посаду 1 вересня 2026 року, а його наступником стане Джон Тернус, старший віцепрезидент з апаратної інженерії.

За 15 років його керівництва ринкова капіталізація технологічного гіганта зросла з 350 мільярдів доларів до понад 4 трильйонів. За цей час компанія випустила такі знакові продукти, як Apple Watch, AirPods, сервіс Apple Pay та гарнітуру змішаної реальності Apple Vision Pro.

Новим генеральним директором стане 50-річний Джон Тернус, який працює в Apple з 2001 року та брав участь у створенні ключових продуктів компанії. Сам Тім Кук охарактеризував його як "візіонера з мисленням інженера та душею інноватора". Тернус також увійде до складу ради директорів.

Я глибоко вдячний за цю можливість продовжувати місію Apple. Провівши майже всю свою кар'єру в Apple, мені пощастило працювати під керівництвом Стіва Джобса та мати Тіма Кука за свого наставника... Я з великою повагою приймаю цю роль і обіцяю керувати компанією, дотримуючись цінностей та бачення, які вже півстоліття визначають це особливе місце,

– зазначив Тернус.

Що далі робитиме Тім Кук?

У своїй новій ролі виконавчого голови ради директорів Тім Кук зосередиться на стратегічній підтримці нового CEO та на взаємодії з урядами по всьому світу.

Водночас Apple проводить масштабну реорганізацію: Джоні Сруджі, який раніше очолював підрозділ апаратних технологій, стане головним апаратним директором (Chief Hardware Officer). Він об'єднає під своїм керівництвом департаменти апаратної інженерії та апаратних технологій.