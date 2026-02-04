Европейские чиновники по безопасности пришли к выводу, что два российских космических аппарата могли перехватывать сигналы ряда важных спутников, которые обслуживают Европу, Великобританию, а также части Африки и Ближнего Востока. Речь идет об аппаратах Luch-1 и Luch-2, за которыми западные военные и гражданские структуры наблюдают уже несколько лет. Об этом пишет FT.

Как российские аппараты следят за спутниками Европы?

По имеющимся данным, российские спутники осуществляли опасные сближения с геостационарными аппаратами, оставаясь рядом неделями или даже месяцами. Особенно активным такое поведение стало в течение последних трех лет – на фоне резкого роста напряженности между Россией и Западом после полномасштабного вторжения РФ в Украину. С момента запуска в 2023 году Luch-2 приблизился по меньшей мере к 17 европейских спутников.

Руководитель космического командования вооруженных сил Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил, что оба аппарата подозревают в ведении радиоэлектронной разведки. По его словам, они систематически остаются вблизи западных коммуникационных спутников, что позволяет перехватывать сигналы.

Европейские разведчики считают, что Luch-1 и Luch-2 пытались занять позиции внутри узкого конуса сигналов, которые передаются с наземных станций на спутники. Особое беспокойство вызывает то, что часть европейских аппаратов использует незашифрованные каналы управления, поскольку была запущена много лет назад без современных систем защиты.

В случае фиксации командных сигналов это открывает возможности для будущего вмешательства – от имитации команд операторов до намеренного изменения орбиты. Аналитики предполагают, что при таких условиях злоумышленники теоретически способны вывести спутник из рабочего положения, направить его в неконтролируемый дрейф или даже вызвать падение на Землю.

Активность в космосе происходит параллельно с усилением так называемой гибридной войны России против Европы, которая включает диверсии на критической инфраструктуре, в частности повреждения подводных кабелей связи и электроснабжения. Европейские военные и спецслужбы опасаются, что подобные методы могут быть перенесены и в космическое пространство.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что спутниковые сети являются уязвимым местом современных государств, а атака на них способна парализовать целые страны. По его словам, действия России в космосе представляют серьезную угрозу, которую больше нельзя игнорировать.

Как пишет Mirror, спутники, к которым приближались Luch-1 и Luch-2, преимущественно используются для гражданских нужд, в частности спутникового телевидения, но также передают правительственную и частично военную связь. Европейские источники отмечают, что эти аппараты вряд ли способны непосредственно уничтожать или глушить спутники, однако они могли собрать большой массив данных о принципах работы таких систем.

Эксперты также отмечают, что наблюдение за спутниками позволяет определить, кто и где ими пользуется, а эта информация может быть использована для дальнейших наземных атак – через глушение сигналов или кибервмешательство.

По данным компании Slingshot Aerospace, которая отслеживает объекты на орбите, Luch-2 сейчас находится вблизи спутника Intelsat 39, обслуживающего Европу и Африку. Другие аналитики отмечают, что российские аппараты посещают одни и те же группы спутников, преимущественно операторов из стран НАТО.

В то же время есть признаки, что Luch-1 мог выйти из строя. В конце января наземные телескопы зафиксировали выброс газа из аппарата, после чего он, вероятно, частично разрушился и начал неконтролируемо вращаться.